I 100 anni di Giuseppina 

Giuseppina Costa è la nuova centenaria di Carloforte. Ieri ha festeggiato con parenti e amici e ha ricevuto la visita del sindaco Stefano Rombi che le portato gli auguri di tutta la comunità. Èè la più grande di due fratelli, dopo di lei c’è Antonio, 5 anni più piccolo. Rimasta orfana di padre in piena guerra, si è poi presa cura della madre allettata. Da ragazza lavorava come assistente alla colonia. Si è sposata in età avanzata con Pietro Moretto ma non hanno avuto figli. Nella sua lunga vita ha scritto un libro di poesie. (a. pa.)

