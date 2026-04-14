VaiOnline
Telecomando
15 aprile 2026 alle 00:14

I 100 anni di Bonaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I Padri Mercedari, depositari dell'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, festeggiano i 100 anni della Basilica dedicata alla patrona massima della Sardegna e protettrice dei naviganti. Con loro tutta la comunità ecclesiale sarda. Per il centenario sono previste messe solenni, pellegrinaggi, preghiere e momenti di incontro e riflessione. Videolina seguirà in diretta gli eventi più significativi i a partire dal novenario che comincia oggi alle 18 (anche in streaming su unionesarda.it). La prima celebrazione sarà presieduta da monsignor Corrado Melis che guida la diocesi di Ozieri. Ogni giorno, sino al 23 aprile, è in programma una messa celebrata da un vescovo delle diocesi dell’Isola. Le liturgie accompagneranno i fedeli sino alla festa della Madonna di Bonaria, il 24 aprile.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu