I 100 anni di Bonaria 

I Padri Mercedari, depositari dell'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, festeggiano i 100 anni della Basilica dedicata alla patrona massima della Sardegna e protettrice dei naviganti. Con loro tutta la comunità ecclesiale sarda. Per il centenario sono previste messe solenni, pellegrinaggi, preghiere e momenti di incontro e riflessione. Videolina seguirà in diretta gli eventi più significativi i a partire dal novenario che comincia oggi alle 18 (anche in streaming su unionesarda.it). La prima celebrazione sarà presieduta da monsignor Corrado Melis che guida la diocesi di Ozieri. Ogni giorno, sino al 23 aprile, è in programma una messa celebrata da un vescovo delle diocesi dell’Isola. Le liturgie accompagneranno i fedeli sino alla festa della Madonna di Bonaria, il 24 aprile.