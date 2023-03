I 100 anni del reduce di Auschwitz 

Una vita passata a fare del bene. Uomo buono, generoso e colto, così lo descrivono i suoi affetti. Zio Francesco Deiana ha compiuto ieri cento anni ed è stato festeggiato da tutta la comunità. Padre di tre figli, ha quattro nipoti e sei pronipoti. La sua è stata una esistenza straordinaria segnata dalla prigionia nel campo di concentramento di Auschwitz. Scampato alla fucilazione per aver salvato la vita di un caporale tedesco, zio Francesco si è sempre prodigato per il prossimo. Emigrato in Lussemburgo e in Germania dove lavorava come operaio in fabbrica si è poi stabilito a Gairo dove si è dedicato al volontariato.

Ha imparato a leggere e a scrivere da autodidatta e nella sua casa sono custodite le sue più preziose letture, testi di medicina in primis. Il nonnino ha ricevuto ieri la visita del sindaco Sergio Lorrai che lo ha elogiato come memoria storica e a nome dell’amministrazione e della comunità gli ha regalato una pergamena con una dedica di Bruno Agus. Gli auguri sono arrivati anche dalla presidente della Pro Loco Rosetta Demurtas. «Francesco è un uomo straordinario sempre rispettoso degli altri, elegante, colto, una figura importante per il paese. A lui i nostri più cari auguri».

RIPRODUZIONE RISERVATA