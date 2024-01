“Hymnos Off”, c’è Alessia Tondo 

La giovane cantante salentina Alessia Tondo aprirà a Santu Lussurgiu “Hymnos Off”, la nuova rassegna della Fondazione Hymnos dedicata alla musica di tradizione orale contemporanea con concerti, incontri, libri e conferenze: l'appuntamento è per domani alle 18.30 alla Casa di Donna Caterina, in via Bonaria 16, con la presentazione dal vivo del disco solista “Sita”.

Alessia Tondo è una delle voci più belle e significative del panorama pugliese contemporaneo: dall'infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico pugliese, Tondo è stata lanciata dai Sud Sound System, a 13 anni è diventata voce solista dell'Orchestra della Notte della Taranta duettando con maestri come Mauro Pagani, Goran Bregovic, Carmen Consoli e Raphael Gualazzi, tra gli altri, e ha collaborato con superstar come Radiodervish e Ludovico Einaudi.