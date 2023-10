Huber, una follia a mani nude 

A scalare Punta Caroddi - la guglia calcarea alta 148 metri che sovrasta Cala Goloritzè - senza corde, senza nessuna attrezzatura di sicurezza, in modalità “free solo”, come si usa dire nell’ambiente del free climbing, non ci aveva ancora provato nessuno. Fino alla settimana scorsa, quando il 12 ottobre, Alexander Huber, 55 anni, tedesco bavarese di Trostberg, free climber famoso in tutto il mondo, ha deciso di affrontare la sfida. Portata a termine in un’ora esatta: partito dalla base del monolite alle cinque del pomeriggio, Huber è arrivato in cima intorno alle sei, dove ha festeggiato l’impresa con un urlo liberatorio.

A fare da spettatori (e assistenti nella fase della ridiscesa in corda, che sempre chiude le arrampicate “free solo”) anche i componenti di una troupe televisiva austriaca, impegnata a registrare la salita da record che confluirà in un documentario incentrato sul particolare rapporto che da anni lega Alexander Huber a Baunei e dintorni. «Sono sbarcato in Sardegna nel 2014, alla ricerca di falesie interessanti e quando sono arrivato a Baunei mi sono subito trovato bene, non solo per le meravigliose montagne del territorio ma anche per l’ambiente molto ospitale, e ormai considero Baunei la mia seconda casa», spiega Huber davanti al bancone del Bar Centrale davanti a una birra. Racconta la salita “free solo” di Punta Caroddi.

Per Huber l’arrampicata è qualcosa di più di uno sport: è questione di passione, è una filosofia di vita. In gioventù lavorava come fisico nel settore scientifico, ora però la sua principale occupazione è arrampicare, dappertutto, in giro per il mondo. Soprattutto dove sembra impossibile farlo. Come nel caso della via di arrampicata da lui aperta, nel gennaio del 2022, nella falesia di Punta Giràdili (maestoso sperone calcareo a picco sul mare a nord di Pedra Longa), un percorso a sei tiri che presenta lunghi tratti in orizzontale. Immagini della via aperta a Giràdili e delle vie aperte sulle falesie di Capo Montesantu a strapiombo sul mare, ovviamente insieme alla salita “free solo” a Goloritzè di qualche giorno fa, confluiranno nel documentario sulla “vita sarda” di Huber, dove ci sarà spazio anche per arrampicate effettuate nella zona di Gorropu, nel territorio di Urzulei. «In questo documentario, prodotto dalla ServusTV, canale televisivo austriaco di proprietà della Red Bull Media House – spiega la regista Judith Kopetzky – Alex conquista da solo le rocce più spettacolari dell’Ogliastra; ogni via di arrampicata che sceglie è unica e mostra la versatilità nella roccia, la difficoltà, l’ambiente e il paesaggio». Un documentario pensato per mettere in risalto arrampicata e cultura sarda «dato che – rimarca la regista del lungometraggio - in brevi "storie collaterali", lo spettacolare viaggio di arrampicata e avventura mostra allo spettatore anche la cultura, le tradizioni e le delizie culinarie dell’isola».

