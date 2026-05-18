Hub pronto, ma mancano i medici 

È stata pubblicata venerdì scorso la delibera del Direttore generale dell’Asl 8 di Cagliari che segna un formale passo in avanti per l’attivazione della Casa della Comunità Hub di via Giardini, a Decimomannu. Il provvedimento, che approva i documenti tecnici e la dichiarazione di attivazione, rientra nei passaggi istituzionali e amministrativi richiesti dalle scadenze del Pnrr.

Servizi fermi al palo

Tuttavia, a dispetto del via libera formale siglato sui tavoli della dirigenza, a oggi i servizi della struttura non sono ancora entrati in funzione per i cittadini. L’edificio attende la reale operatività quotidiana sul campo.

Dalla direzione dell’Asl fanno sapere che gli uffici preposti e i tecnici stanno ancora lavorando alacremente agli ultimi ritocchi logistici e, soprattutto, alle procedure necessarie per il definitivo completamento delle équipe sanitarie. La complessità del modello Hub, che prevede la coesistenza integrata di personale amministrativo, assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali, richiede passaggi stringenti per la formalizzazione dei turni e delle coperture orarie.

Corsa contro il tempo

La situazione di Decimomannu si inserisce in una più ampia e complessa corsa contro il tempo a livello regionale. I vincoli legati ai finanziamenti europei del NextGenerationEU e i rigidi target ministeriali impongono scadenze perentorie: le nuove Case della Comunità dell’isola devono aprire sostanzialmente in contemporanea e nel minor tempo possibile. Un incastro organizzativo non semplice per le Asl sarde, chiamate a ridisegnare la sanità territoriale di prossimità a tempo di record per non rischiare di perdere i fondi comunitari.

Il cantiere

I lavori, finalizzati alla rifunzionalizzazione del Poliambulatorio e finanziati con 800mila euro, erano iniziati ufficialmente il 30 giugno 2025. Con una durata contrattuale fissata in 220 giorni, la fine teorica dei lavori era prevista per il 6 febbraio 2026.

Sebbene le opere strutturali e l’adeguamento energetico legato al “Tag 026” siano stati completati e presi in consegna anticipata dall’azienda per accelerare i tempi, la struttura attende ora che la burocrazia interna e il reclutamento del personale di supporto, come gli Oss ancora in fase di assunzione, diano forma alla pianta organica.

Il presidio

La Casa della Comunità di Decimomannu è destinata a diventare il fulcro sanitario del Distretto Area Ovest della Asl di Cagliari, un bacino immenso che conta 120mila abitanti distribuiti su 16 comuni. Una volta avviato l’Hub coordinerà le attività delle strutture “Spoke” di Capoterra , Elmas , Villasor e Teulada , offrendo un punto unico di accesso (Pua), ambulatori specialistici (dalla cardiologia alla diabetologia), continuità assistenziale e un punto prelievi attivo cinque giorni a settimana.

L’approvazione della delibera ne sancisce la conformità sulla carta, ma per l’apertura reale dei cancelli all’utenza occorrerà attendere la limatura finale delle ultime agende interne.

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