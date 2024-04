Housing sociale, si sblocca l’intervento  

Riparte il progetto di Housing sociale tra il Cep e il Quartiere Europeo. La situazione si è sbloccata dopo una lunga attesa dovuta a problemi burocratici. I lavori dovrebbero riprendere subito dopo l'estate (gli interventi di urbanizzazione primaria erano già stati avviati) per concludersi nel giro di due anni. Le necessarie modifiche al Piano attuativo, che avevano causato la temporanea interruzione dell’intervento di edilizia agevolata, sono state approvate ieri dal Consiglio comunale.

Prevista la realizzazione di 150 appartamenti tra le vie Vesalio, Ferraris e Volta, che saranno in parte concessi a giovani coppie in locazione calmierata. «La variante al progetto», ha spiegato il vicesindaco Giorgio Angius, «consentirà di rendere lo stesso ancora più sostenibile». A richiederla erano state le stesse società immobiliari coinvolte (tra cui Ulivi e palme, Volta e Victory), anche in seguito all’aumento del costo dei materiali. Il risultato più rilevante è che non saranno più realizzate villette, bensì piccoli condomini.

Più spazi comuni

Il numero complessivo delle unità abitative resterà peraltro lo stesso: 150. «Ma ci saranno maggiori spazi comuni, un minore consumo di suolo e un maggiore risparmio energetico». Nella sua versione originaria, il progetto, che interessa una superficie totale di oltre 28 mila metri quadri, era stato presentato a Palazzo Civico l'8 marzo 2022.

I lavori sarebbero dovuti iniziare a gennaio dell’anno scorso per concludersi nel corso di quest’anno. L’area era stata subito recintata, ma dopo breve tempo gli operai erano spariti nel nulla. Ora, finalmente, il cantiere potrà ripartire, seppur in ritardo. «I tempi esatti dipenderanno dai canali di finanziamento», ha precisato Angius, «se i fondi sono già disponibili, ritengo che si potrà iniziare a costruire al termine dell'estate».

Le condizioni

Buona parte del progetto rientra, come detto, nell'ambito dell’Housing sociale, ossia alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti destinati a giovani coppie e più in generale a cittadini con reddito medio-basso. In dettaglio è prevista ad esempio la destinazione di almeno 21 unità abitative, per minimo 12 anni, alla locazione a canone convenzionato. Di 19 unità abitative alla locazione con patto di futura vendita trascorso l’ottavo anno. E di altre 30 unità alla vendita convenzionata (alloggi sociali). «Una parte resterà invece edilizia libera», ha fatto sapere Angius.

Il progetto è all'insegna della bioedilizia. L’altezza di quasi tutti i nuovi edifici sarà compresa tra 9 e 12,5 metri. Non potrà comunque superare i 14. Previsti anche percorsi pedonali e ciclabili, spazi verdi destinati alla collettività e servizi. I parcheggi sono stati da ultimo ripensati per consentire una circolazione veicolare più fluida. L’intervento edilizio è finanziato con 31 milioni del Fondo per l'Housing sociale della Regione. La gestione è a cura della Torre Sgr.

