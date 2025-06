Housing sociale, ripartono i lavori 

Fermi da oltre due anni, i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’intervento di housing sociale in via Vesalio, via Volta e via Ferraris, possono ripartire. Il progetto prevede la realizzazione, tra Cep e Quartiere Europeo, di 12 nuovi palazzi con oltre 150 unità abitative per giovani coppie in locazione calmierata.

Il servizio Edilizia Privata ha approvato i primi titoli edilizi per la realizzazione delle opere. «L’housing sociale è una risposta concreta per quella fascia di popolazione troppo “ricca” per accedere alle case popolari, ma troppo povera per sostenere i costi del libero mercato», spiega Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’Urbanistica. Le opere approvate prevedono due nuove strade di collegamento (tra via Paracelso, via Vesalio e via Volta), una rotatoria su via Vesalio, una pista ciclabile, parcheggi pubblici, marciapiedi e aree verdi. A seguire, il via alla costruzione dei palazzi.

