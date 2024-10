Housing sociale, progetto ancora al palo 

Recinzioni divelte, erba ad altezza d'uomo e cumuli di rifiuti. Versa in stato di totale abbandono e grave degrado, tra il Cep ed il Quartiere Europeo, la vasta area libera destinata ad ospitare 12 nuovi palazzi nell'ambito del progetto “Housing sociale” che prevede la realizzazione di 160 unità abitative per giovani coppie in locazione calmierata. I lavori, fermi da circa due anni per problemi burocratici, sarebbero dovuti ripartire subito dopo l'estate, anche a seguito dell'approvazione, lo scorso aprile, di una variante al progetto nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale della precedente consiliatura. Invece, ad oggi, è ancora tutto fermo: di operai nemmeno l'ombra e quello incastonato tra le vie Ferraris, Vesalio e Volta, dove un tempo sorgeva il campetto da baseball, resta di fatto un cantiere fantasma.

Rischio guerra legale

Ex proprietari preoccupati. Il progetto, ambizioso, prevede un investimento complessivo pari a 37 milioni di euro, finanziato dal Fondo per l'Housing sociale della Regione, con gestione affidata a Torre Sgr, società specializzata nella gestione del risparmio. «Qualora i lavori non dovessero ripartire entro fine anno la convenzione tra noi, Torre Sgr e Comune potrebbe venir meno e si rischierebbe un contenzioso legale», sostiene Paolo Baire, 77 anni, uno degli eredi Mannazzu, ex proprietario di alcuni dei terreni in questione nonché patron del vicino Convento di San Giuseppe. «Ho già scritto a Torre Sgr nella speranza di ottenere lumi in merito alle tempistiche dei lavori, ma non ho ricevuto alcuna risposta». Nel frattempo c'è chi continua ad abbandonare rifiuti di ogni genere nei terreni incustoditi. «In attesa di capire quando i lavori potranno ripartire», conclude Baire, «sarebbe auspicabile che il Comune per lo meno intensificasse i controlli nella zona, anche attraverso l'ausilio di telecamere fisse per identificare e sanzionare gli incivili».

«Il cantiere vero e proprio non è ancora partito», spiega Luigi Zucca, consulente economico e finanziario di Torre Sgr, «l'area era stata a suo tempo recintata solo al fine di poter effettuare una serie di carotaggi per verificare la presenza o meno di residuati bellici. Un intervento propedeutico alle opere di urbanizzazione vere e proprie che partiranno a breve, presumibilmente a novembre. La convenzione, inoltre, è stata modificata il 6 agosto scorso».

Le rassicurazioni

Per cui non sarebbe in scadenza. «Abbiamo già depositato tutti i documenti necessari», assicura l'advisor, «siamo in attesa di ritirare il permesso per iniziare le opere di urbanizzazione, che prevedono, tra le tante cose, anche la realizzazione di due parchi e di una rotatoria in via Vesalio. Abbiamo già discusso con gli uffici e risulta tutto a posto, abbiamo fatto anche la gara per la selezione dell'impresa. Siamo pronti a partire». I tempi sono stati dettati dalla burocrazia. A complicare le cose, anche la presenza di due diversi progetti che dovevano essere uniformati. «In definitiva», conclude Zucca, «riteniamo che si comincerà a costruire i palazzi nel giugno del 2025 e l’intervento si concluderà nel 2027. Si tratta, ci tengo ad evidenziarlo, di un progetto molto importante, come a Cagliari non si vedeva da tanti anni».

