Housing sociale, il piano non esiste 

L’housing sociale a Quartucciu resta per ora un’utopia: manca un progetto e mancano le aree dove realizzare gli alloggi a canone agevolato. L’idea dell’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, più volte annunciata e richiesta anche quando stava all’opposizione, sembra non trovare risposte nei fatti di questi primi due anni di amministrazione.

Minoranza all’attacco

Dura la presa di posizione dei gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e Misto. «L’housing sociale oltre a rappresentare uno standard urbanistico attuale e consolidato costituisce un principio sociale di alto valore per i cittadini e le cittadine, soprattutto giovani», spiega la consigliera Michela Vacca. «Ci sono numerosi bandi di finanziamento Pnrr dedicati alla rigenerazione urbana che favoriscono l’edilizia sociale ecosostenibile, attuabile anche attraverso procedure semplificate di variante al Puc che diventano parziale adeguamento dello stesso al Ppr. Nel Pru trattandosi di uno strumento a iniziativa pubblica, si è persa l'opportunità di prevedere forme di incentivazione per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'avvio di distretti energetici per attivare successivamente le cosiddette comunità energetiche», aggiunge, accusando Mereu di non aver tenuto conto degli apporti dell’opposizione. E conclude: «Il suo assessorato è gravemente in ritardo sugli studi della capacità insediativa che ci consentirebbero di valutare attentamente domanda e offerta del fabbisogno abitativo. I finanziamenti però non aspettano. Nel frattempo a Quartucciu per le giovani coppie diventa sempre più difficile viverci».

L’assessore

Sia da consigliere che da assessore – all’inizio della consiliatura - Mereu ha invitato maggioranza e opposizione a «individuare le aree per realizzare nuovi edifici, avviando un dialogo proficuo nell'interesse delle cittadine e cittadini anche per evitare un costante fenomeno di spopolamento e dare nuova linfa alla città». Oggi però ammette che è ancora tutto in alto mare. «Il Comune sta procedendo ad avviare l'iter di adeguamento del Puc al Ppr che consentirà di affrontare anche il tema del diritto all'abitazione, oggi più che mai attuale», afferma Mereu, «con il nuovo Puc verificheremo la possibilità di interventi mirati a soddisfare la richiesta di alloggi da parte di coloro che attualmente ne sono privi» e ribadisce l’importanza «d’iniziare a ragionare su progetti di rigenerazione urbana e di housing sociale per investire sull’edilizia popolare. D’altronde, occorre preliminarmente individuare le aree, che abbiamo, sulle quali far sorgere le case e gli spazi pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA