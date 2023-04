Housing sociale, cinque anni per un no 

Che la partita fosse delicatissima lo conferma il fatto che l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu sia arrivato in Aula con un parere “pro-veritate” di uno studio legale. “Nella proposta di piano attuativo, gli standard urbanistici oggetto di cessione non soddisfano i criteri di opportunità e di tutela dell’interesse pubblico» - ha spiegato in Aula il presidente della commissione competente Fulvio Deriu, valutando insufficiente la disponibilità di parcheggi.

Ci sono voluti cinque anni tra ricorsi, sentenze e troppi ritardi. Ora sull’housing sociale di via Lepanto è netta la posizione del Consiglio: l’assemblea civica ha respinto, con un solo voto favorevole, il piano attuativo presentato dalla Torre Sgr per la realizzazione di 45 appartamenti nel quartiere Sant’Efisio. Il cantiere non si sblocca, non alle condizioni proposte dalla società. Ma il rischio che il Comune possa trovarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni a molti zeri è altissimo.

Il motivo

La votazione

Assemblea quasi compatta in sede di votazione: contrari il sindaco Massimiliano Sanna, Fulvio Deriu, Pino Carboni e Stefania Orrù (Fratelli d’Italia), Gigi Mureddu (FI), Gianfranco Porcu e Gian Michele Guiso (Psd’Az), Giuliano Uras e Roberto Pisanu (Sardegna 20Venti), Vincenzo Pecoraro, Francesco Pinna e Antonio Iatalese (Udc), Efisio Sanna e Francesca Marchi (Oristano Più), Massimiliano Daga (Pd), Francesco Federico (Oristano Democratica e possibile) e Sergio Locci (Aristanis).

Unica voce fuori dal coro quella del presidente dell’assemblea Peppi Puddu, oggi favorevole al progetto contro il quale si era espresso in passato al punto da firmare, nel 2017, una mozione che impegnava l’allora sindaco Andrea Lutzu a fermare l’intervento. Assenti Umberto Marcoli e Carla della Volpe (Oristano più), Maria Obinu e Giuseppe Obinu (Pd) e i tre del gruppo misto Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti.

Gli scenari

Scongiurato l’intervento di un commissario ad acta, si aprono ora due scenari. La società potrebbe presentare un nuovo progetto in linea con le norme urbanistiche vigenti, o impugnare la delibera.

Gabriella Greco, uno dei legali della Torre Sgr, per ora non conferma e non smentisce: «In questo momento non posso rispondere». La società potrebbe puntare da un lato sul prolungato silenzio dell’Ente in merito al Piano attuativo, dall’altro sulle false aspettative generate dall’erroneo via libera al progetto presentato all’ufficio Tecnico nel 2016. «Un via libera nullo - precisa Cuccu - perché non conforme al Puc». Nel caso in cui l’azienda dovesse vincere la causa, però, il risarcimento finirebbe tra i debiti fuori bilancio, con conseguente istruttoria della Corte dei Conti. E non si esclude che a rispondere personalmente possano essere i consiglieri. «È da escludere», ribatte Efisio Sanna.

Il comitato

Intanto sorride il Comitato dei residenti di via Lepanto. «Siamo soddisfatti del voto espresso dal Consiglio. Spiace solo aver dovuto impegnare tempo e risorse di tanti cittadini che hanno dovuto affrontare un ricorso al Tar per chiedere il rispetto delle regole urbanistiche previste dal Puc».

