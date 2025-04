House, pop e latino, weekend in musica 

Musica e disco, si apre un altro weekend denso di appuntamenti. Oggi aperitivo al Croccante a Mordi di Santa Gilla con i dj Mas e Sanna, percussioni by Pablo. Al Luchia (Colle San Michele) Disco Bestiale dal pomeriggio con il djset di Catena. I predisco: JFK, Meloni e Laddo sono al Saudade. Al Capitol jazz & pop con Tiziana Capasso Quintet. Al Bacan, precena con DJ Agostinelli, live con Rovelli poi Sanders.

Al Soho, Zona Trap presenta Back to 2016. Live al Colonial con David Costantino. Sing&Love, cena cantata al Sea Flower con dj Simon e hits by Simoncino. Reggaeton e latino al Room con i dj Casu, Cozzolino e Bacchi, vocalist Garghy. Latino anche al Mag con i DJ Picci, Roly e B-Miken. Serata Bellini al Tulum con Luma, Busonera e Laddo. Allo 0.40 live con i What If, a seguire dj Testa.

Domani: al Luchia dal pomeriggio djset di Dodo e poi in consolle Model Shape (elettronica). Serata Butterfly al Sea Flower con i dj Sanders, Prax e Sanna. Al Mag, latino/hits dei dj Picci e B-miken. Al Room ospite dj Trasko (house), poi dance e latino con i DJ Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli, voice Garghy. Al Capitol Ricapitolando 2 con la musica dance/latina di Farigu e Leoni. House al Tulum con Laddo e Venc. Al 7Vizi mixano i DJ Angioni e FarD (hits/latino). Allo 0.40, sax & voce con Ecletica live poi dance ’90/00 con Berrita. Serata Gay/Lgbt con il party Piena al Mood, in consolle Duville e Fillai (pop/dance), vocalist Jany. Al Flower hits con Simonluca e Vinci.

Domenica: Radio Luchia al Colle con dj Calorio. Alle Terrazze live a pranzo con Anna Flame, poi djset house di Jfk e Meloni. Latino e dance alla Marinella con Roly, Manolo, FarD. Al Poetto, inaugura l’Azul Club (ex Belvedere) con i dj Casu, Cozzolino e Matthew (dance/latino). (n. m.)

