Hotel, ville e campo da golf: maxi progetto in Consiglio 

Il progetto dell’area ex Sofisa di Porto San Paolo vola sulla corsia preferenziale della normativa Zes, José Auriemo Neto, presidente del consiglio di amministrazione di JHSF, il colosso immobiliare brasiliano (centri commerciali, aeroporti, alberghi, residenze di lusso e moda) ha già speso cento milioni di euro in Gallura. Ma soprattutto Neto ha chiuso la pratica a Roma usufruendo di tutti i benefici della zona economica speciale (credito d'imposta per investimenti fino a 100 milioni di euro e semplificazioni amministrative). Come prevede il pacchetto Zes si decide quasi tutto a Roma e il progetto extralusso approderà a breve nel Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo.

Il campo da golf

La grande novità, rispetto alle primissime indiscrezioni, è il grande campo da golf intorno alla collina all’ingresso di Porto San Paolo. JHSF vuole realizzare un grande albergo (60 camere) quaranta ville, porticciolo turistico con l’obiettivo dichiarato di lanciare la sfida alla Costa Smeralda e alla località turistiche più note e frequentate del Mediterraneo. L’immagine di Tavolara campeggia nelle carte del progetto e nei siti internazionali che danno notizia della iniziativa di Neto con marchio Fasano, il brand (hotel di lusso). La società si chiama Tavolara Bay. Secondo i media brasiliani Neto ha già raccolto 50 milioni di dollari da investitori internazionali. Sono stati acquisiti circa 60 ettari, i tecnici della JHSF hanno già completato le operazioni (delimitazione) del compendio. Neto ha anche acquistato una villa a Cala Finanza, una delle più belle del litorale. Non basta, nei giorni scorsi è stata confermata una grossa operazione immobiliare a Milano, JHSF ha acquisito Palazzo Taverna a Milano (53 milioni di euro). L’incursione milanese ha fatto emergere che Neto ha due soci importanti (a quanto pare anche nel progetto sardo), l’immobiliarista Davide Bizzi e il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Il sindaco Francesco Lai ha incontrato i rappresentanti di JHSF. Dice Maurizio Ruzzittu, capogruppo di minoranza: «Anche noi siamo fortemente interessati a conoscere nel dettaglio il progetto per la ex area Sofisa, ovviamente vigileremo perché sia garantita l’integrità del nostro territorio».

