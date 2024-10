Hotel, uffici, museo: le mille proposte rimaste sulla carta  

Nelle intenzioni, sarebbe dovuto diventare un grande albergo, un campus per studenti, un museo e tanto altro. La realtà è che dopo il trasloco degli ultimi 340 detenuti, spostati a Uta il 23 novembre del 2014, l’ex carcere di Buoncammino continua a essere un gigantesco immobile con vista mozzafiato e un destino ancora incerto.

A cambiare le sorti degli oltre 15mila metri quadri sul colle omonimo potrebbe essere l’ordine del giorno approvato qualche giorno fa in Consiglio comunale: un piccolo passo che potrebbe portare i cagliaritani a riappropriarsi di uno spazio prezioso. Niente posto destinato esclusivamente ad uffici pubblici, così come proposto dall’Agenzia del demanio: il secco no quasi unanime di tutta l’Aula dimostra che l’amministrazione va verso altre direzioni. Quelle ipotizzate da Matteo Massa, consigliere dei Progressisti e primo firmatario del documento, e dallo stesso sindaco Massimo Zedda, pronto a riprendere il tavolo con la Regione, il Demanio e la Città Metropolitana per decidere insieme le sorti del vecchio istituto penitenziario. Per ora ci sono sempre e soltanto ipotesi, si parla di una funzione legata ai giovani e agli studenti, così come di una nuova mediateca con annesso museo della storia. Si attendono ancora i fatti.

