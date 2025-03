Hotel Rio Bados, si apre uno spiraglio 

Sono passati quasi vent’anni dal blocco dei lavori e si riparla della grande incompiuta di Pittulongu. Il Tribunale di Tempio ha dato il via libera per l’asta dell’hotel Rio Bados. L’albergo fantasma di Olbia sarà di nuovo nell’elenco degli immobili destinati alla vendita giudiziaria, l’ultima asta (marzo 2023) venne bloccata perché all'interno del perimetro del bene messo in vendita c'è un superficie di proprietà del Comune di Olbia. La questione sembra essere superata e riparte l’iter di assegnazione della struttura da 15mila metri quadri e duecento stanze. Potrebbe essere l’ultima chiamata per un immobile il cui destino resta incerto.

Vent’anni di guai

L’hotel Rio Bados, come si legge nelle relazioni in possesso della magistratura, è un coacervo di problemi ambientali, urbanistici e di sicurezza pubblica. Pignorato da anni, oggetto di aste giudiziarie senza esiti, determinerà, in positivo o in negativo, il futuro di un pezzo del litorale di Olbia. Basti pensare all’impatto su Pittulongu, già affollatissima d’estate, di un ulteriore carico di presenze a due passi dalla spiaggia. Intanto i custodi, l’Istituto Vendite Giudiziarie, segnalano il danneggiamento della rete di recinzione e l’accesso di persone in quello che è a tutti gli effetti un cantiere abbandonato.

La storia del progetto di un grande albergo a Pittulongu è nota. Le imprese olbiesi che lo hanno realizzato non sono state mai pagate, i crediti ammontano ormai a quasi dieci milioni di euro. La stima del bene è vicina ai due milioni di euro (dopo i ribassi imposti dalle aste andate deserte).

Il rischio idraulico

Ad un quadro pessimo si aggiungono le nuove severe prescrizioni del Comune di Olbia e della Regione, in materia di vincolo idrogeologico. Prima di qualsiasi ipotesi di ultimazione e apertura dell’albergo, saranno necessari lavori di messa in sicurezza, una parte dell’edificio si trova nell’alveo di un torrente. Un disastro sotto tutti i punti di vista.

Una partita difficile

Il rischio è che l’immobile resti in queste condizioni, l’ipotesi peggiore per il borgo a ridosso della spiaggia cittadina di Pittulongu. Ma sul tavolo c’è una nuova interessante possibilità. La Geal, impresa creditrice del committente, la Rio Bados Srl, avrebbe chiuso un pre accordo con un grosso investitore nord europeo per ultimazione e apertura dell’hotel. Dice Nino Surrentino, della Geal: «Stiamo lavorando da mesi per arrivare ad un risultato importante, ci sono le condizioni per voltare pagina».

