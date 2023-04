Hotel Rio Bados, c’è uno spiraglio 

La note indirizzate al Tribunale arrivano a 15 anni esatti dal primo sequestro dell’immobile e dicono che l’edificio della Hotel Rio Bados srl è ormai ingestibile. Oltre 15mila metri quadri, 200 stanze, un valore stimato iniziale prossimo ai dieci milioni di euro, adesso l’enorme albergo mai ultimato di Pittolongu è una fonte di problemi ambientali e di sicurezza pubblica. Pignorato da anni, oggetto di aste giudiziarie senza esiti, l’Hotel Rio Bados è uno delle “rogne” giudiziarie storiche di Olbia, al pari del Geovillage. Il fatto è che l’Istituto vendite giudiziarie, che ha in custodia l’edificio, si sta svenando per garantire un minimo di sicurezza.

Terra di nessuno

L’immobile (recintato, danneggiato e ri-transennato diverse volte) è stato la meta preferita di vandali e ladri. La rete di recinzione divelta in gran parte del perimetro e risistemata. Nel corso degli anni sono stati rubati attrezzi da lavoro, cavi elettrici e altro materiale. Danneggiati anche quadri elettrici e attrezzature. Ma il problema è per l’incolumità di chi riesce a raggiungere la parte più alta dell’edificio, la cui area antistante è stata utilizzata anche come discarica.

Uno spiraglio

Vittima del caso Rio Bados è l'impresa olbiese Geal, creditrice del committente, la Hotel Rio Bados Srl. La società olbiese, rappresentata dagli avvocati Cristina Gatto e Giovanni Azzena, chiede ancora giustizia e non ha mai avuto quanto le spetta (oltre cinque milioni) per i lavori fatti. L’asta giudiziaria dell’immobile è stata congelata per lungo tempo, nel perimetro dell’hotel (costruito almeno in parte nell’alveo di un torrente) ci sono aree di proprietà del Comune di Olbia e la questione a quanto pare è stata risolta solo di recente. Ora si è aperto uno spiraglio per il futuro dell’albergo mai ultimato. Si parla di un importante operatore nazionale che sarebbe pronto a chiudere la procedura esecutiva rilevando l’hotel ancora della fissazione della prossima asta. Per Pittulongu e per Olbia sarebbe una buona notizia. Oltre a mettere fine ai problemi di custodia e di gestione dell’edificio, si aprirebbero prospettive occupazionali rilevanti. Sia considerati i posti di lavoro necessari per l’ultimazione della struttura, sia quelli, in prospettiva, che saranno richiesti per il funzionamento dell’hotel.