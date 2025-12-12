VaiOnline
Olbia.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Hotel Rio Bados, 25 milioni per partire 

Missione compiuta, adesso l’edificio mai ultimato noto come “Hotel Rio Bados” non è più il grande buco nero di Pittulongu e l’incubo delle aste giudiziarie del Tribunale di Tempio. Alla scadenza dei vent’anni dal sequestro che bloccò il cantiere, in queste ore sta passando di mano l’immobile (10mila metri quadrati, 26mila metri cubi, 136 camere) per il quale ormai si erano perse le speranze di vendita. Il Tribunale di Tempio sta infatti consegnando la struttura mai ultimato alla società Media Events srl di Bolzano. Sono stati versati i 3 milioni e 380mila euro necessari per chiudere la procedura di vendita.

E arrivano altre buone notizie per il grande cantiere abbandonato. Stando a indiscrezioni, infatti, l’operatore altoatesino insieme ai suoi partner (anche sardi) sarebbe pronto a investire a Olbia circa 25 milioni per l’ultimazione e l’apertura della struttura ricettiva a due passi dal mare. Il commento di Nino Surrentino, uno degli impresari vittima del lungo stop del cantiere. Le imprese olbiesi (Careddu e Sorrentino) hanno realizzato l’immobile e non sono mai state pagate, le società rappresentate dall’avvocata Cristiana Gatto finalmente hanno visto riconosciuti i loro diritti. Il commento di Sorrentino: «Comunque ci sono voluti tanti anni, abbiamo portato avanti le nostre istanze sempre nel rispetto della legalità e con determinazione. Io e il mio socio, Andrea Careddu, abbiamo immediatamente soddisfatto maestranze, fornitori e quant’altro e solo ed esclusivamente con le nostre forze. Ora guardiamo al futuro fiduciosi, c’è con sano spirito imprenditoriale può portare avanti il completamento dell’opera».

