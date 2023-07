Hotel Girasole, è fallita la società Sto 

La Società turistica Ogliastra è fallita. Il 20 giugno scorso il curatore ha comunicato la decisione del Tribunale di Cagliari al culmine del procedimento relativo alla società proprietaria dell’Hotel Il Girasole, la maxi struttura realizzata ai primi anni Ottanta dalla Sto, che faceva capo a Orazio Mereu, ex sindaco di Baunei e consigliere regionale.

Alla luce dei fatti, il Comune ha nominato un revisore legale, nell’ottica di ottenere il recupero dei crediti vantati dall’ente per il mancato versamento dei tributi locali. Costato fior miliardi di lire (finanziati dalla Regione) e utilizzato per il soggiorno degli emigrati all’estero nei primi anni Novanta, oggi Il Girasole versa in uno stato di abbandono. L’albergo si sviluppa su 18mila metri, con 4 mila metri quadri di costruzione più altri 1.000 di parcheggi. La piscina, 200 metri quadri di struttura al coperto, è devastata. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA