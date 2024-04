Hotel e ristoranti a caccia di lavoratori stagionali, ma c’è il nodo delle lingue  

Ad Arzachena la selezione è piuttosto rigida: inglese fluente essenziale, con conoscenza di una seconda lingua straniera che offre sicuramente più chance. Durata contratto 6 mesi, retribuzione tra i mille e 300 e mille 400 euro. Nel versante opposto cercano addetti alla “plonge”, meno poeticamente lavapiatti. Nel cuore della Costa Smeralda servono camerieri per prestigioso locale 5 stelle, a Cardedu occorrono lavapiatti e aiuto cuoco, per 5/6 mesi, contratto part-time, trenta ore previste a settimana e quattordicesima assicurata. Dal Nord al Sud - centro e coste incluse -, è caccia aperta ai lavoratori stagionali. Che a un passo dal via ufficiale alla stagione sembrano quasi introvabili in tutta la Sardegna.

Ricerca in corso

Arriva puntuale, come ogni anno a ridosso dell’estate. E sembra ancora più pesante in questa alle porte, che stando al ritmo delle prenotazioni promette di riempire anche più dell’anno scorso alberghi e strutture ricettive sparse per tutta l’Isola. Ma se la richiesta corre piuttosto veloce quasi ovunque, ha ben altra velocità la selezione del personale che dovrà accogliere i turisti in arrivo. Basta collegarsi su internet e scorrere tra migliaia di annunci che raccontano altrettanti posti ancora scoperti, con camerieri, cuochi, addetti alle pulizie delle camere e receptionist contesi tra le tante strutture ancora impreparate dal punto di vista dell’organico. «La situazione è quasi paradossale, da ormai tre anni a questa parte è difficilissimo per le aziende trovare le figure professionali necessarie», conferma Gian Mario Pileri, vicepresidente dell’Ente bilaterale turismo. «Non ci sono molti curriculum da valutare, e il problema è che certe figure come cuochi, camerieri e personale di sala saranno sempre più difficili da trovare perché lo smart working ha in qualche modo trasformato anche il mondo del lavoro: oggi il fine settimana libero sembra prioritario rispetto a una paga maggiore. E i tempi di lavoro nel settore ricettivo difficilmente possono garantire il sabato e la domenica di riposo».

Le lingue

Pochi per numero e pure poco preparati, col grande scoglio delle lingue straniere per le quali i giovani sardi non sembrano brillare. «È uno dei grandi problemi degli imprenditori del settore turistico. Si può sicuramente chiudere un occhio davanti a un curriculum che non offre un’esperienza di chissà quanti anni, ma non davanti alla non conoscenza almeno dell’inglese», osserva Fabio Fiori, presidente dell’Associazione albergatori Olbia e componente di Federalberghi Gallura. «Più in generale, chi non si è mosso per tempo, si trova oggi con gli organici incompleti e senza alcune figure fondamentali per un servizio di qualità e adeguato ai numeri che per ora ci fanno pensare a una stagione assolutamente positiva». Lavoratori permettendo, fondamentali per far camminare alberghi, ristoranti e tutto il settore ricettivo. Così si va avanti con la ricerca e la sfilza di annunci più o meno pretenziosi di chi oltre all’inglese pretende anche una seconda lingua straniera e ottime capacità di problem solving. Requisiti fondamentali per conquistare il posto di receptionist in ballo all’hotel La Coluccia, 5 stelle di Santa Teresa di Gallura che offre anche alloggio e assistenza sanitaria integrativa. Oppure c’è un ristorante di Stintino che cerca uno chef de rang esperto da inserire nel team e ha esigenze precise: «Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nello stesso ruolo, sa sporzionare il pesce e quali sono le priorità del servizio», si legge nell’annuncio. Uno dei tanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA