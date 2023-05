Hotel e ristorante svaligiati: in cella 

Verso le 11,30 di venerdì i carabinieri lo hanno fermato in via Emilio Sereni, tra la sede della Asl e il ristorante “Metropolitan”: Atzori aveva ancora con sé 998 euro, nascosti negli indumenti, anche quelli intimi. La maggior parte delle banconote erano macchiate di sangue: l’uomo si è ferito entrando a “Sa Rocca”. Denaro e abiti sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il colpo all’hotel in località San Giorgio è stato messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì. Atzori, secondo le accuse formalizzate dai carabinieri della Stazione di Guspini, è entrato forzando una finestra, poi ha passato in rassegna i cassetti, racimolando poco più di 230 euro in banconote di vario taglio. Quindi ha dato l’assalto alla boutique interna del resort, ammassando capi d’abbigliamento per un valore di circa 3.000 euro: l’obiettivo era di portarli via ma qualcosa non è andato secondo i piani. Non è stato l’unico imprevisto: l’altro è il fatto di essersi imbattuto, uscendo dall’hotel, in un passante che, insospettito dalla sua presenza sul posto, ha visto bene di tirare fuori il telefonino e scattare una foto. Atzori a quel punto è forse andato in confusione: fatto sta che ha abbandonato sul posto la sua bicicletta.

Questa volta, dopo una serie di denunce a piede libero, per Roberto Atzori si sono aperte le porte del carcere: il 42enne di Guspini da due giorni è rinchiuso in una cella del carcere di Uta. L’accusa, per l’uomo, è la solita: furto. Con l’aggiunta dell’autoriciclaggio: con le banconote ancora sporche di sangue rubate qualche ora prima dagli uffici dell’hotel resort “Sa Rocca” si era comprato un smartphone. Sequestrato insieme al resto del bottino: poco meno di 1.000 euro in contanti.

Il blitz

Autoriciclaggio

Roberto Atzori è indagato anche per il reato di autoriciclaggio: poco prima di essere fermato dai militari, aveva acquistato in un negozio un telefonino, pagandolo con i soldi rubati e macchiati di sangue. Non solo: i carabinieri lo accusano di essere l’autore anche di un altro furto messo a segno la stessa notte nel ristorante “Metropolitan”, dalla cui cassa sono stati portati via circa 1.300 euro in contanti.

Venerdì mattina, a Cagliari, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto a carico di Roberto Atzori la custodia cautelare in carcere: i militari hanno eseguito. (m. n.)

