Hotel e b&b, poche prenotazioni Il turismo di fine anno non decolla 

A San Silvestro niente sold out, ma per le strutture ricettive della Sardegna il lavoro previsto per le feste di fine anno non è da buttar via. «Sarà un turismo prevalentemente interno che spingerà i sardi verso le città con i grandi nomi in piazza», assicurano gli addetti ai lavori, che si aspettano presenze, «in linea con gli anni scorsi». E così in una sfida all’ultima nota, con big di fama nazionale e internazionale in piazza, le principali città dell’Isola si preparano ad accogliere i turisti sardi che si faranno condurre dai loro gusti musicali da un capo all’altro della regione.

Lo scenario

«Questo è un periodo che favorisce senza dubbio il turismo interno», afferma Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna, «sono tanto ambite le destinazioni del Nord Sardegna dove ci sono gli eventi musicali principali, al momento un po’ meno Cagliari per l’incertezza e i vari tentennamenti sul Capodanno in piazza. Nel momento in cui non c’è chiarezza si tende a rimandare la prenotazione e a cercare altro».

A lavorare saranno però gli alberghi aperti tutto l’anno. Gli stagionali resteranno chiusi. «A Olbia alcune strutture hanno chiuso ai primi di dicembre, è difficile che riaprano per una sera o poco più», aggiunge Manca.Inoltre per trascorrere una notte in hotel tra il 31 dicembre e il primo gennaio bisogna preventivare una spesa tra i 100 e il 300 euro. «Dipende sempre dalle esigenze degli ospiti, ma queste sono le cifre. Quando nella ricerca compare una stanza a prezzi decisamente più alti, significa che tutto il resto è stato venduto e quella è l’ultima».

Nei territori

La nota dolente arriva però dall’Ogliastra, dove la maggior parte degli hotel è stagionale. «Purtroppo non sono attrezzati per l’inverno. Qui manca poi un’offerta turistica che vada oltre l’estate, come i cammini o i percorsi per bici», tuona Carlo Amaduzzi di Assohotel, che punta il dito anche sui trasporti da e per l’Isola: «È sempre più difficile arrivare, non ci sono voli e quei pochi disponibili hanno prezzi altissimi». E così, i giovani vorranno assistere al concerto in piazza a Tortolì del rapper genovese Alfa, dovranno affidarsi alle strutture extralberghiere.

Le strutture

«A Cagliari le prenotazioni riguardano solo il 50 per cento dei posti disponibili», dice Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra, «e la maggior parte dei contatti risale algli ultimi 30 giorni». Ciò significa che su circa duemila strutture extralberghiere presenti in città, mille sono occupate. Le tariffe per una notte in un B&b, tra il 31 dicembre e l’uno gennaio, ricordano quelle di Ferragosto. «Siamo sui 100 euro, 150 se ci spostiamo nel centro città, le richieste maggiori sono vicino alla Fiera». E se anche Alghero sfiora il 50 per cento delle prenotazioni, Olbia vola un po’ più basso: «a oggi siamo al 30 per cento, ma ne arriveranno certamente altre. La media per una notte qui è sempre di 100 euro, 120, invece, ad Alghero. Non abbiamo mai avuto nelle nostre strutture il tutto esaurito per Capodanno», ricoda Battelli, «ma mancano ancora dieci giorni e io mi aspetto di arrivare ovunque al 70 per cento delle prenotazioni».

