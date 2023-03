Hotel e b&b in festa: il 50% dei posti letto risulta già occupato  

La sacralità dei riti, tra pathos, fede e suggestioni, ma anche la profana ricerca di relax con la primavera che sprigiona i suoi profumi e un’atmosfera frizzante lungo le strade dei quartieri storici. I riti della Settimana Santa rappresentano un accorato invito al viaggio fuori porta. Per scoprire identità e tradizioni e ritrovare il tempo della libertà e della bellezza. A giudicare dalle prenotazioni di hotel e b&b, le celebrazioni religiose che accompagnano la Pasqua hanno un importante valenza per il turismo. «Per quel weekend arriveremo al 50% dei posti letto occupati in città», dice Maurizio Battelli, presidente di Extra. Tradotto: oltre mille, milleduecento più o meno. Forse sarebbero pure di più se la Pasqua fosse caduta più “alta”, più a ridosso della Festa di Sant’Efisio, magari. Ma, a ogni modo, «è un ottimo risultato«, spiega ancora Battelli.

A testimoniare l’importanza dei Riti (anche) in chiave turistica sono le prenotazioni negli alberghi. «il “grosso” potrebbe arrivare last-minute», spiega Mauro Murgia, rappresentante di Federalberghi sud Sardegna. «L’obiettivo è riuscire a coprire il 40% dei posti letto in città», circa un migliaio. ( ma. mad. )

