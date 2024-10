Hotel Centrale nel dimenticatoio 

È un pezzo glorioso della storia della città di fondazione ma su cui da quasi venti anni è calato il velo. Dopo la ristrutturazione, esclusivamente esterna, è mistero assoluto sulle condizioni (che parrebbero simili allo stato di abbandono) degli ambiti interni dell’ex hotel Centrale di via Fosse Ardeatine.

Lo stabile

Su progetto dell’ingegner Montuori, inizia a nascere nel 1937 assieme alla città, ha ospitato personalità di spicco (Fausto Coppi e un giovane Gianni Morandi), le sue 40 camere sono rimaste operative sino agli inizi degli anni 90, sino a quando parte del piano terra è stato venduto a privati dalla proprietà che è in capo ad Area. E proprio Area tace (nessuna risposta alla richiesta di informazioni) sulle condizioni degli spazi interni. L’ente ne ha finanziato con un milione la manutenzione, avvenuta una ventina di anni fa, ma solo per gli esterni con l’installazione di infissi moderni ma fedeli a quelli d’origine. Il colpo d’occhio (per quello che è un bene sotto tutela storico architettonica) restituisce ancora un certo effetto, ma chi lo ha visto dentro le ultime volte in cui è stato possibile accedere ricorda di stanze dove domina l’incuria. Tranne il piano terra che 2 anni fa Area ha trasformato in Ufficio relazioni col pubblico (con tanto di inaugurazione solenne) salvo non aprirlo nemmeno per un giorno. Dal fantasmagorico Urp alle camere dei piani superiori non c’è più accesso diretto, perché è stato murato. E quel che resta dell’ex hotel è, pertanto, nel totale isolamento. Lo sarebbe pure il giardino interno se non fosse che confina con il solaio del parcheggio multipiano di via Verona, chiuso da anni ma il cui accesso è di estrema facilità (come ben sanno i teppisti).

Il futuro

Perso il conto, poi, dei tentativi di vendita col vincolo alberghiero: le norme attuali di impiantistica e di sicurezza imporrebbero modifiche tali per nulla agevoli agli occhi della Sovrintendenza ai beni architettonici. Ma gli urbanisti non considerano l’ex hotel un pezzo intoccabile da museo:

«Quell’edificio inutilizzato è un vero rammarico – analizza professor Antonello Sanna, uno dei massimi esperti nel settore e co-artefice del Puc di Carbonia – sulla città è in corso da anni un bel programma di rivitalizzazione che prosegue nonostante le crisi e il calo demografico: la gestione degli edifici costa, ma l’ex hotel meriterebbe di rientrare a pieno titolo nel processo di valorizzazione». Nonostante dalla finestra del suo ufficio nel Municipio di piazza Roma la vista dell’ex hotel sia agevole, è costretto ad attendere la volontà di Area pure il sindaco Pietro Morittu: «Auspichiamo che con la ridefinizione dei nuovi vertici si conosca il futuro di questo storico edifici e le ipotesi che riguardino magari altre soluzioni». Era assessore ai Lavori pubblici venti anni fa Giacomo Guadagnini, quando l’ex Iacp rifece gli esterni: «Con un minimo di sacrificio sarebbe potuto ridiventare un gioiello anche l’interno, ma l’inerzia di Area è evidente».

