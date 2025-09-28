Hotel, b&b e domus: ecco tutti i premiati 

Il gradimento dei clienti, la qualità del servizio, l’impegno verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Sono questi i requisiti che hanno consentito di scegliere e premiare le migliori strutture ricettive della città tra alberghi, b&b e affittacamere.

La cerimonia di premiazione di questa prima edizione di “Quartu Excellence awards”, promossa dall’associazione turistica di Quartu, si è tenuta nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini in occasione della Giornata Mondiale del turismo 2025, anticipata dal convegno sul futuro del settore.

I riconoscimenti sono andati come migliore albergo all’Hotel Italia Best Western. Migliore b&b invece è risultato Le pavoncelle sarde. Miglior domus (affittacamere) la New Bussola. Premiato anche il servizio di pulizia in ciascuna categoria, con vincitori l’hotel Centrale di piazza Azuni, B&b Unplug e Domus Letitiae. Ancora miglior staff per l’Hotel Maison del Sole, per il b&b Il faro sardo e per la domus Villa Furoa. Il premio alla sostenibilità è andato all’Hotel Italia Best Western e il premio alla carriera a Mariangela Serri, la prima ad aprire un b&b a Quartu nel 2002.

«Per ognuno è un riconoscimento alla professionalità, alla dedizione e alla passione che tanti operatori del settore mettono ogni giorno nel proprio lavoro» ha detto il presidente dell’associazione turistica di Quartu Roberto Matta, «condivido la convinzione che fare di Quartu una destinazione turistica sostenibile non sia solo un obiettivo auspicabile, ma una priorità».

