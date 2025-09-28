VaiOnline
La classifica.
29 settembre 2025 alle 01:20

Hotel, b&b e domus: ecco tutti i premiati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il gradimento dei clienti, la qualità del servizio, l’impegno verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Sono questi i requisiti che hanno consentito di scegliere e premiare le migliori strutture ricettive della città tra alberghi, b&b e affittacamere.

La cerimonia di premiazione di questa prima edizione di “Quartu Excellence awards”, promossa dall’associazione turistica di Quartu, si è tenuta nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini in occasione della Giornata Mondiale del turismo 2025, anticipata dal convegno sul futuro del settore.

I riconoscimenti sono andati come migliore albergo all’Hotel Italia Best Western. Migliore b&b invece è risultato Le pavoncelle sarde. Miglior domus (affittacamere) la New Bussola. Premiato anche il servizio di pulizia in ciascuna categoria, con vincitori l’hotel Centrale di piazza Azuni, B&b Unplug e Domus Letitiae. Ancora miglior staff per l’Hotel Maison del Sole, per il b&b Il faro sardo e per la domus Villa Furoa. Il premio alla sostenibilità è andato all’Hotel Italia Best Western e il premio alla carriera a Mariangela Serri, la prima ad aprire un b&b a Quartu nel 2002.

«Per ognuno è un riconoscimento alla professionalità, alla dedizione e alla passione che tanti operatori del settore mettono ogni giorno nel proprio lavoro» ha detto il presidente dell’associazione turistica di Quartu Roberto Matta, «condivido la convinzione che fare di Quartu una destinazione turistica sostenibile non sia solo un obiettivo auspicabile, ma una priorità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 