Hotel al completo, Saipem e Icom salvano il settore 

E meno male che siamo in bassa stagione. Professionisti e agenti di commercio che tentano di prenotare un breve soggiorno in diversi hotel di Tortolì sono costretti a ripiegare nei più diffusi b&b, dove una camera per una notte viene venduta più o meno allo stesso costo di quella d’albergo. Trovare posto è diventata impresa complicata perché in tanti hotel alloggiano ingegneri e maestranze che prestano servizio alla Saipem di Arbatax oppure tecnici che lavorano nel settore eolico. Ma è soprattutto il personale in trasferta che lavora allo stabilimento di via Lungomare a sostenere l’economia turistica, in attesa dei veri e propri vacanzieri.

Qui, talmente la presenza di figure professionali esterne è elevata, l’impresa Nuova Icom ha pensato bene di acquisire il vecchio Hotel Il Giardino in via Pirastu, atteso da una profonda opera di restauro, e siglare una convenzione con l’Hotel Santa Lucia di Girasole per ospitare i suoi dipendenti. Con la fabbrica che brulica di figure professionali provenienti da mezza Sardegna, dalla Penisola e anche dall’estero, sono in piena attività b&b e affittacamere. Qui le maestranze pagano anche la tassa di soggiorno, balsamo per le casse comunali che nel 2023, anno d’esordio dell’imposta (la prima applicazione risale a luglio), sono state rimpinguate con 400 mila euro. Ogni ospite paga 1,50 euro al giorno (la forbice è da 1 euro per un hotel a una stella e un massimo di 2 euro per hotel a 4 stelle) per le prime sei notti.

