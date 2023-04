Hotel a cinque stelle, ristoranti e bar: riapre Palazzo Tirso 

Panorama e buon cibo, vino e design, ospitalità moderna dietro una scorza liberty: il nuovo Palazzo Tirso Mgallery non sarà solo un hotel, ma «avrà un’anima food e beverage molto importante», racconta Daniele Bassetti, direttore generale dell’albergo che si appresta ad aprire il portone d’ingresso sulla Darsena di Cagliari sabato, appena in tempo per le feste di Pasqua. Non a caso il piano terra dell’edificio storico, che si affaccia su via Roma e sul porto, ospiterà un bar e un ristorante (“Terra”, appunto) aperti alla città e non solo agli ospiti dell’albergo.

La struttura

Ottantacinque camere distribuite su quattro piani, ben 9 suite e classificazione a 5 stelle, settore destinato ad avere spazi sempre più ampi in città, dove ci sono diversi progetti in fase di realizzazione: «Trovo che Cagliari abbia un potenziale ancora inespresso sotto questo punto di vista: ecco perché il fiorire di tante strutture di alto livello non deve sorprendere», spiega Bassetti, umbro di nascita ma ormai da più di 20 anni in Sardegna, «si tratta di una città che può vantare bellezze paesaggistiche e architettoniche impareggiabili, ha un clima che ne fa una perla rara del Mediterraneo». Certo, ci sono le difficoltà legate all’insularità e ai collegamenti: «Sono fondamentali i collegamenti diretti, che ovviamente sono i preferiti dei clienti cinque stelle e non solo». Il mercato per questo tipo di strutture – costo medio di una camera, circa 250 euro a notte – c’è già ed è destinato ad aumentare nel tempo: «Speriamo che creando l’offerta si stimoli ulteriormente la domanda. Dobbiamo essere intelligenti e fare rete». Non solo ospitalità e ristorazione di alto livello (la consulenza è dello chef Emanuele Scarello, due stelle Michelin): Palazzo Tirso MGallery potrà ospitare anche piccoli convegni - al piano terra c’è una sala modulabile per varie esigenze – e avrà anche una Spa “L’Occitane” con palestra, che sarà completata nelle prossime settimane.

Il lavoro

La ristrutturazione dell’edificio del Gruppo Puddu Costruzioni, che gestirà l’hotel insieme al marchio francese Accor, ha seguito i disegni dello studio milanese Marco Piva: la facciata è quella degli anni ‘20, quando la Società elettrica sarda costruì la sua prima sede (nella fase più recente l’edificio ha ospitato un istituto bancario), mentre l’interno ha mantenuto diversi tratti storici su indicazione della soprintendenza (come le due colonne di marmo all’ingresso) ma ovviamente strizza l’occhio a linee e canoni moderni. Ogni piano ha un colore di fondo diverso, le stanze (insonorizzate) hanno un pavimento in parquet chiaro e mobili “custom” di Poltrona Frau. Le suite (la “Presidential” costa nel cuore della stagione circa 1900 euro a notte) al quarto piano sono tutte su due livelli e ospitano zona living, camera da letto e due bagni.