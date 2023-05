Hostess italiana arrestata in Arabia Saudita «per droga» 

Gedda. Vivono ore d’angoscia i familiari di Ilaria De Rosa, la trevigiana di 23 anni arrestata alcune settimane fa in Arabia Saudita con un’accusa che sembra aver a che fare con traffico internazionale di stupefacenti. La ragazza, hostess di linea per la compagnia lituana Avion Express era atterrata a Gedda e stava per dirigersi allo Spectrum Residence Sultan, ma non ci è mai arrivata: appena scesa dall’aereo è stata prelevata dalla polizia araba e portata in carcere nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto varie persone. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l’autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta. Il consolato generale italiano a Gedda è in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite. Sono stati i familiari, a denunciare la scomparsa ai carabinieri di Castelfranco Veneto, preoccupati dal lungo silenzio della figlia. La madre della ragazza risiede a Resana, nel Trevigiano, mentre il padre vive nei Paesi Bassi. Era dal 5 maggio che i genitori non avevano più notizie di Ilaria, che era solita mandare quotidianamente un messaggio sui suoi spostamenti, specie quando arrivava a destinazione o ripartiva con un nuovo volo. Ma il telefono di Ilaria da quel 5 maggio non è stato più acceso. Sgomento è stato espresso dalla madre, che non è riuscita a comprendere i contorni della vicenda. La giovane, dopo il diploma in Scienze Umane al “Duca Degli Abruzzi” a Treviso, si era trasferita in Germania dove ha soggiornato per un breve periodo durante il quale ha lavorato come hostess per la compagnia aerea Neos. Poi a Maastricht ha perfezionato i propri studi alla scuola internazionale United World College, prima di essere assunta all’Avion Express. Chi la conosce assicura che Ilaria era piuttosto lontana dal mondo della droga e non c’è traccia di reati al suo nome nel casellario giudiziario.

RIPRODUZIONE RISERVATA