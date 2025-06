Hostess caduta dal balcone, escluso l’omicidio  

Palermo. La magistratura austriaca potrebbe dire l'ultima parola domani, quando deciderà se disporre, come chiedono i familiari, l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco. È l'hostess 24enne di Lauda Air, di origine palermitana, morta lunedì notte dopo essere caduta dal balcone del suo alloggio, al terzo piano di un palazzo di Vienna.

Per i genitori non sarebbe né un incidente né un suicidio, cioè l’ipotesi cui invece è propensa a credere la polizia locale: ha fatto sapere che la ragazza si sarebbe uccisa o sarebbe precipitata nel vuoto accidentalmente. La polizia, a una domanda dei giornalisti austriaci, ha risposto: «Per noi, contrariamente alle affermazioni della famiglia profondamente addolorata, il caso è chiuso». La famiglia della vittima, però, ha dato mandato a un legale di sollecitare l'esame autoptico e le analisi dei cellulari e dei dispositivi elettronici usati da Aurora, che non sarebbero stati sequestrati.

