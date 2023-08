Hostel Marina, il futuro è un’incognita 

Per 15 lavoratori dell’Hostel Marina c’è una data segnata in rosso sul calendario: è quella del 31 agosto quando, dopo otto anni, dovranno liberare l’ostello. Lo scorso 10 agosto, infatti, il Comune (proprietario del vecchio monastero) ha comunicato “l’avviso di sfratto” alla cooperativa cagliaritana Novas che lo gestisce dal 2015, trasformando un passivo di 100mila euro in un attivo di 80mila, per consentire alla nuova società (la Matobe, sede legale a Venezia) che lo scorso gennaio ha acquistato il ramo d’azienda di subentrare nella gestione. Un passaggio velocissimo, senza “preavviso”, che dovrebbe avvenire mentre l’ostello è ancora pieno di turisti e che getta nel panico soci e dipendenti Novas.

L’allarme

«Siamo molto preoccupati per il futuro dei lavoratori», spiega Giuseppe Buluggiu, responsabile di Novas. «Secondo noi la nuova società avrebbe dovuto possedere tutti i requisiti di solidità economica, tra l'altro espressamente richiesti dal Comune per la gestione dell’ostello, per esempio quello finanziario, un fatturato complessivo di almeno 1 milione di euro relativo al quinquennio 2017-2021, per evitare di incorrere di nuovo nei problemi del passato. Ed è questo che abbiamo chiesto al Comune di verificare», aggiunge. «È tutto in regola», assicura l’assessora all’Istruzione con delega alle politiche giovanili Marina Adamo. «A gennaio la nuova società si è aggiudicata», con un’asta, «il ramo d’azienda per la gestione dell’ostello della gioventù di Cagliari e i nostri uffici hanno lavorato due mesi per fare tutte le verifiche sulla regolarità dei requisiti richiesti dall’amministrazione. Verifiche che hanno dato esito positivo ed è per questo motivo che adesso la Matobe può subentrare nella gestione, assicurando», condizione fissata dal Comune, «la conferma di tutti i posti di lavoro».

La vicenda

Il destino dell’ostello di Scalette Santo Sepolcro è costellato di ricorsi, assegnazioni, risoluzioni contrattuali, procedure fallimentari, pronunce del Tar. Tutto comincia nel 2009 quando il Comune stipula un accordo con Aig, l’associazione italiana alberghi per la gioventù, per la gestione per 20 anni dell’ostello (i primi 10 a titolo gratuito); nel 2015 Aig affitta il proprio ramo d’azienda “Hostel Marina” a Novas per la gestione fino a dicembre del 2020, un contratto che il Comune rescinde in via unilaterale. Da qui il ricorso di Novas al Tar che ha dato ragione alla cooperativa cagliaritana che aveva risolto tutte le questioni pregresse relative ai lavoratori: in pratica Novas aveva pagato tutti gli stipendi arretrati ai lavoratori. Nel 2019, Aig viene dichiarata fallita e nel 2022 il tribunale fallimentare di Roma autorizza alla cessazione del ramo di azienda “Ostello di Cagliari” che a gennaio di quest’anno ha acquistato la Matobe srls che lo potrà gestire fino al 2029. Dal 2020, Novas continua in via provvisoria a gestire l’ostello, garantendo il funzionamento del servizio e tutti i mesi gli stipendi ai lavoratori. Ora, la svolta. «Liberare l’ostello non è come consegnare un mazzo di chiavi», spiega Giuseppe Buluggiu, «occorre tempo, risolvere procedure amministrative e garantire, e questa è la parte che ci interessa maggiormente, i contratti di tutti i lavoratori».

