Hospitando, pienone nella prima giornata 

Fiera strapiena ieri mattina per la prima giornata di Hospitando, la manifestazione di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione che andrà avanti fino domani nel Padiglione I (apertura dalle 10 alle 20).

A tagliare il nastro sono stati l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu e la sua omologa di Cagliari, Maria Francesca Chiappe, il presidente della Fiera Vito Tizzano e Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio.

Tantissimi gli operatori presenti nel Padiglione I (sono oltre 3mila gli iscritti nella piattaforma dell’Azienda speciale) per visitare gli stand con oltre 100 espositori del settore Horeca (acronimo di Hotellerie, Restaurant, Café) pronti a presentare le ultime innovazioni e soluzioni per il mercato dell’ospitalità. Durante le tre giornate della Fiera ci saranno conferenze, workshop e tavole rotonde, con esperti del settore che affronteranno temi che vanno dall’innovazione e tecnologia nel turismo alle strategie di revenue management alla sostenibilità e ospitalità esperienziale. Oltre ai momenti di formazione, Hospitando Sardegna è un’opportunità per incontrare aziende specializzate, fornitori di servizi e consulenti esperti. Un’area espositiva dedicata permette di scoprire le ultime novità in materia di design, arredi, tecnologie e soluzioni per il settore ricettivo.

