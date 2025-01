Hospice Nonnis, fiorisce il giardino per i pazienti 

I colori e i profumi dei fiori come terapia naturale. Il giardino dell’hospice intitolato a Angela Nonnis è finalmente pronto a rendere più accogliente l’area esterna della struttura che accoglie i pazienti nelle fasi più difficili della malattia, quelle non più gestibili a casa per la particolare complessità delle terapie. Si tratta di un vero giardino terapeutico arricchito con piante, fiori e arredi per permettere ai pazienti e ai loro familiari di trascorrere ore piacevoli all’aria aperta. Lo spazio così curato è stato fortemente voluto dal Comitato per il diritto della salute della provincia di Oristano che da anni si batte per garantire una sanità e servizi migliori. I lavori di sistemazione dell’area esterna (che fino a qualche anno fa era in stato di abbandono) sono stati possibili grazie a una serie di eventi di solidarietà e concerti di beneficenza promossi dai volontari del Comitato e da tanti artisti che hanno sposato la causa benefica. Adesso tutto è pronto e domani alle 11 sarà celebrata la messa, poi ci sarà l'inaugurazione del giardino speciale tra via Leonardo Tatti e viale Severino Ibba. Lo stabile, aperto a settembre del 2019, era stato realizzato dal Comune grazie a un finanziamento regionale di circa 800mila euro. ( s.p. )

