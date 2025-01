«Hospice dato all’Asl senza contratto» 

Il dubbio è lecito e non trova risposta negli atti ufficiali, almeno in quelli custoditi in piazza Eleonora. Il mancato perfezionamento della permuta tra Comune ed Ats (oggi Ares) per palazzo Paderi e hospice, pone i due immobili in una situazione di analoga ambiguità. La struttura sanitaria, realizzata dall’Amministrazione civica su un terreno dell’Azienda sanitaria grazie ad un finanziamento regionale di un milione 150mila euro, da settembre 2019 offre un servizio importantissimo ai pazienti che necessitano di ricorrere a cure palliative. Sulla base di un contratto che non esiste.

Documenti fantasma

Gli unici documenti di cui dispone il Comune sono datati 2017: i primi due, firmati a giugno dall’allora sindaco Guido Tendas e dall’ex direttore dell’Asl 5 Mariano Meloni, dispongono la cessione in comodato d’uso gratuito per sei mesi (eventualmente prorogabili) dell’hospice all’Azienda sanitaria che in cambio consegna al Municipio (alle stesse condizioni) la quota di palazzo Paderi di sua proprietà. L’altro atto, datato 14 settembre, è la concessione che dà seguito ai precedenti provvedimenti. Poi il vuoto, nessuna proroga. Non ne hanno memoria Andrea Lutzu, all’epoca sindaco, e neppure Angelo Angioi, divenuto nel 2020 assessore al Patrimonio. Che tipo di accordo regoli l’utilizzo dell’immobile di viale San Martino, inserito tra i beni disponibili del Comune, è un’incognita anche per la Giunta.

Il vuoto

«Che io sappia non esiste una proroga - osserva l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - allo stesso modo non c’è un contratto successivo al 2017 sul comodato d’uso di palazzo Paderi». Otto anni senza un quadro normativo perché nessuno degli adempimenti burocratici richiesti all’epoca dell’accordo (ed essenziali per la definizione della permuta) sono mai stati assolti, vale a dire la verifica dell’interesse culturale, l’autorizzazione da parte dell’assessorato regionale alla Sanità al trasferimento tra i due Enti mediante permuta e l’acquisizione della congruità delle valutazioni dei due immobili da richiedere all’agenzia delle Entrate. Di fatto da oltre 5 anni l’Asl svolge un servizio in una struttura comunale, apparentemente a titolo gratuito e senza un documento che la autorizzi. Nel frattempo la storica dimora di via Carmine, sul cui futuro si sono spesi fiumi di parole immaginando ora una sede museale, ora uffici, offre alloggio ai piccioni e al degrado. Il suo destino è legato a quello di vico Arcais, lo stradello inaccessibile (pur senza ordinanza) dal 2006 per ragioni di sicurezza: le stesse che impediscono agli operai di intervenire su quei 63 metri per completare la riqualificazione del centro storico finanziato dal Pnrr.

«Subito in Regione»

Una beffa alla quale Cuccu vuole porre rimedio: «Mi farò carico della questione. Andrò in Regione e cercherò in qualsiasi modo di risolvere il problema. Laddove ci dovessero essere posizioni diverse o cambiamenti di volontà su ciò che è stato scritto a suo tempo attraverso contratti, è evidente che l’amministrazione civica dovrà fare un ragionamento sull’utilizzo dell’hospice».

RIPRODUZIONE RISERVATA