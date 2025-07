Hopman Cup, vittoria azzurra sulla Croazia 

Bari. L’Italia comincia bene l’avventura nella nuova Hopman Cup di tennis, torneo a squadre che in 32 edizioni non abbiamo mai vinto. Alla Fiera del Levante di Bari gli azzurri battono 2-1 la Croazia detentrice del trofeo con i successi di Flavio Cobolli (reduce dai quarti di Wimbledon) e Lucia Bronzetti. Il punto della vittoria arriva dal romano (19 Atp) che soffre la serata di grazia del croato Duje Adjukovic (177) e rischia la sconfitta. Perso il primo set al tie-break si prende il secondo per 6-4 e chiude al match tie-break per 10-6. In precedenza, sul cemento del Campo Centrale, Lucia Bronzetti (n. 62 del mondo), aveva superato temibile Donna Vekic (52) al match tie-break per 6-3, 4-6, 10-1. Il doppio misto fissa il punteggio finale sul 2-1 (6-4, 2-6, 10-8 per i croati).

Nel girone dell’Italia c’è anche la Francia (Richard Gasquet e Chloé Paquet) che affronteremo domani e che oggi sfida la Croazia; nell’altro oggi giocano Grecia (Stefanos Tsitispas e Despoina Papamichail) e Spagna (Roberto Bautista Agut e Marina Bassols Ribera). La terza squadra è il Canada di Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu. Domenica la finale. Diretta tv su Supertennis, streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.

