Hopman Cup, l’Italia è in finale 

Nel secondo impegno per l’Italia in Hopman Cup, torneo internazionale a squadre miste che si sta disputando alla Fiera del Levante di Bari, dopo il successo per 2-1 sulla Croazia di mercoledì, Lucia Bronzetti (n.64 WTA) e Flavio Cobolli (n.19 ATP) hanno vinto i loro match contro la Francia e hanno portato la nostra nazionale in Finale. La Bronzetti ha battuto Chloé Paquet (n.156 WTA) in tre set: 6-4, 6-7, 10-8. Partita in equilibrio, decisa solo negli ultimi punti del super tiebreak, con l’azzurra più lucida. Cobolli ha completato l’opera superando il veterano Richard Gasquet (n.182 ATP) in due set: 6-2, 6-4 in un’ora e 18 minuti.

Per conoscere l’altra finalista, occorrerà attendere la sfida di oggi, nel girone A, tra il Canada (che ha battuto la Spagna grazie ai singolaristi Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu) e la Grecia, che giovedì era stata battuta 2-1 dagli iberici.

In Svezia

Intanto nell’Atp 250 di Bastad (Svezia) sulla terra battuta, Luciano Darderi (55 Atp) ha travolto l’argentino Sebastian Baez (37) per 6-0, 6-2 e approda in semifinale dove trova l’altro argentino Francisco Cerundolo (20).

