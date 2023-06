Hong Kong, protesta soffocata 

PECHINO. La polizia di Hong Kong, schierata in massa, ha stroncato sul nascere qualsiasi celebrazione dei fatti di Piazza Tienanmen. La stessa leader della Lega dei socialdemocratici Chan Po-ying, una delle ultime attiviste a capo di un gruppo di opposizione risparmiato dalle autorità, è stata portata via con la forza dopo aver tentato di sollevare una piccola candela e due fiori gialli in ricordo delle vittime del 4 giugno del 1989.

Il vero sfregio alle libertà che erano di Hong Kong è stata la fiera di prodotti cinesi tenuta al Victoria Park, luogo tradizionale delle adunate in ricordo della brutale repressione di 34 anni fa degli studenti che a Pechino chiedevano riforme democratiche: un tempo in serata ci sarebbero state migliaia di candele accese, quest'anno il parco è stato illuminato a giorno dalle bancarelle di beni made in China, con l'area cordonata da barriere. Tuttavia, malgrado gli arresti delle ultime 24 ore, diversi residenti dell'ex colonia britannica hanno voluto rischiare ancora pur di celebrare la veglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA