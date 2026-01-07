Hong Kong, Musetti rimonta e passa 

Comincia con una spettacolare vittoria in rimonta il 2026 di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, n.7 del ranking, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, al torneo Atp 250 di Hong Kong ha battuto in tre set 6-7(3) 6-2 6-4 l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.57. Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, Musetti accede ai quarti dove affronterà il 21enne talento di casa, Coleman Wong. «Tomas ha iniziato bene, ha servito molto bene, ho fatto fatica a trovare il ritmo. Col passar del match ho giocato con più intensità, sono contento della vittoria», le parole di Musetti dopo il match. «A Hong Kong mi trovo bene, mi sento come a casa. Il pubblico mi ha accolto molto bene, l'impianto è anche migliorato. Sono sempre contento di iniziare l'anno qui». All’alba è tornato in campo anche Lorenzo Sonego per affrontare (da favorito) l’altro cinese Shang.

Sinner in trionfo

Accoglienza da star, intanto, per Jannik Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Carlos Alcaraz in un match di esibizione. Nell'aeroporto coreano tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro per chiedergli un autografo o un selfie: per lui in dono anche un mazzo di fiori bianchi. L'esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non gara ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è l'antipasto di una stagione che li vedrà ancora protagonisti, con Sinner che punta a riprendersi la vetta della classifica.

