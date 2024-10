Hong Kong, Guidi  va in cerca del bis 

La rincorsa al podio della Coppa del Mondo in acque libere prosegue a Hong Kong per Marcello Guidi. Il nuotatore cagliaritano di Rari Nantes e Fiamme Oro, dopo il successo nella 10 km di Setubal, ci riprova nella penultima prova del circuito mondiale, sulla stessa distanza. Si gareggia nella notte tra venerdì e sabato nello specchio d’acqua di Repulse Bay e per l’Italia sono stati convocati anche Andrea Filadelli e Dario Verani (che precedono Guidi in classifica, alle spalle del leader francese Marc Antoine Olivier), Pasquale Sanzullo e Mario Sanzullo. Tra le donne, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. La Coppa si concluderà il 22-23 novembre a Neom (Arabia Saudita). ( c.a.m. )

