Hong Kong, bene in doppio Musetti-Sonego 

Battere 3-0 la Francia e attendere all’alba l’esito della sfida tra l’Australia padrona di casa (guidata da Alex De Minaur) e la Repubblica Ceca di Mensik e Krejcikova, sperando che la prima non vinca 3-0. Era il compito dell’Italia (con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli singolaristi) per poter sperare di qualificarsi ai quarti di finale di United Cup.

Intanto tra Asia e Oceania è iniziata la stagione dei tornei. Tra gli uomini, all’alba va in campo Lorenzo Sonego (attuale numero 39 del mondo) per affrontare il giapponese Rei Sakamoto (200 Atp) negli ottavi dell’Atp 250 di Hong Kong. Il torinese si è scaldato giocando in doppio assieme all’altro Lorenzo, Musetti, che in singolare ha i gradi di prima testa di serie. La coppia azzurra ha superato per 7-6(3), 6-4 quella formata dal serbo Miomir Kecmanovic e dal francese Alexandre Muller.

Tra le donne, nella notte nel “250” di Aukland ha debuttato Elisabetta Cocciaretto (n. 81 Wta) con l’americana Alycia Parks (101).

