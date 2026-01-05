VaiOnline
Tennis.
06 gennaio 2026 alle 00:06

Hong Kong, bene in doppio Musetti-Sonego 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Battere 3-0 la Francia e attendere all’alba l’esito della sfida tra l’Australia padrona di casa (guidata da Alex De Minaur) e la Repubblica Ceca di Mensik e Krejcikova, sperando che la prima non vinca 3-0. Era il compito dell’Italia (con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli singolaristi) per poter sperare di qualificarsi ai quarti di finale di United Cup.

Intanto tra Asia e Oceania è iniziata la stagione dei tornei. Tra gli uomini, all’alba va in campo Lorenzo Sonego (attuale numero 39 del mondo) per affrontare il giapponese Rei Sakamoto (200 Atp) negli ottavi dell’Atp 250 di Hong Kong. Il torinese si è scaldato giocando in doppio assieme all’altro Lorenzo, Musetti, che in singolare ha i gradi di prima testa di serie. La coppia azzurra ha superato per 7-6(3), 6-4 quella formata dal serbo Miomir Kecmanovic e dal francese Alexandre Muller.

Tra le donne, nella notte nel “250” di Aukland ha debuttato Elisabetta Cocciaretto (n. 81 Wta) con l’americana Alycia Parks (101).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas