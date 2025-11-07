«Home premium in ritardo, ora risposte per i più fragili» 

L' amministrazione comunale di Iglesias e le cooperative del settore sociale scendono in campo per contestare l’Inps, istituto reo, secondo la loro analisi, di non avere ancora avviato in modo determinante e concreto la soluzione dei problemi legati alla assistenza delle persone più fragili, aggiornando di fatto la home care premium.

«Non è ammissibile - ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa - che la piattaforma non sia stata aggiornata in seguito alle modifiche del decreto che sono state apportate. Ormai, sono trascorsi tre mesi e sul versante economico ancora niente da parte dell’Inps. Ci sono le cooperative che operano nel settore sul sentiero di guerra e ciò che mi preoccupa maggiormente - conclude l' assessora Scarpa - è la totale assenza di dialogo con l’Inps». Una situazione piuttosto ingarbugliata che potrebbe arrivare evidenti conseguenze soprattutto, per le famiglie e le persone più fragili. Tempo addietro, sia il Comune sia le cooperative decisero di dare battaglia all’Istituto di previdenza richiedendo nel più breve tempo possibile, le modifiche al decreto che disciplinava questo genere di servizio. Le modifiche furono accolte ma ancora, sotto il profilo economico e pratico, tutto è fermo sulla carta.

