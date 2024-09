Hollywood? È al Lido di Venezia 

Venezia ‘81 chiude i battenti, ma al di là del Leone d'oro assegnato questa sera nella cerimonia di chiusura in sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, cosa resta? Certamente è stata l'edizione del grande ritorno delle star americane sul tappeto rosso, un numero davvero considerevole che ha illuminato la Mostra rafforzandone l'immagine. Un'operazione back to Venice che ha colpito e che infatti ha riportato il festival anche sulla stampa straniera, non solo per le critiche cinematografiche.

I grandi nomi

Gli scatti di Venezia ‘81 vedono una dietro l'altra la coppia dark agée innamorata di Tim Burton e Monica Bellucci, l'idolo teen Jenna Ortega, Angiolina Jolie, Nicole Kidman, Pedro Almodovar e le sue divine Tilda Swinton e Julianne Moore, la coppia boomer Brad Pitt-George Clooney, il nuovo Daniel Craig per arrivare al top con Lady Gaga arrivata con Joaquin Phoenix per “Joker” accolta da una folla incredibile di fan come solo le popstar riescono a fare. Venezia ‘81, per dirla con il linguaggio dei giovani, ha saputo creare hype, grande attesa, ed ha centrato l'obiettivo. I numeri sono tutti in salita, per vendita di biglietti, per numero di accrediti, a metà mostra erano quasi 60 mila biglietti venduti, più 11 per cento , di cui 1.747 abbonamenti (più 25 per cento sul 2023). Il bilancio su ticket e presenze è per domenica 8 ma il trend è di pubblico in crescita.

Le pellicole

Sui film invece il bilancio è forse meno sorprendente: tanti film attesissimi, rari i colpi al cuore e una constatazione generale di “inverno”, anche per autori come Almodovar o Amelio che hanno scelto di essere meno palpitanti, più frenati, non nelle storie ma nella regia. Tanti i temi forti, come il fine vita della “Stanza accanto” del regista spagnolo, l'essere genitori oggi, fragili e con il senso di fallimento come nel francese “The Quiet Son” con Vincent Lindon padre alle prese con il figlio neonazista, di estrema destra. E poi il vissuto, i conti con un passato difficile nel bel film di Walter Salles su un deputato desaparecido durante gli anni della dittatura brasiliana la cui moglie impiega una vita fino ad arrivare alla verità.

Fuori concorso

“Rotta 230° - Ritorno alla Terra dei Padri” del sassarese Igor Biddau è stato presentato ieri. Un viaggio straordinario che ripercorre in senso inverso la rotta solcata, nella primavera del 1948, da 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia che dopo aver dovuto abbandonare la terra in cui sono nati, dopo 20 giorni e 20 notti di navigazione lungo le coste della nostra penisola, hanno raggiunto Fertilia, facendo germogliare il seme di una nuova vita.

