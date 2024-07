Holidu incorona Scivu regina  tra tutte le spiagge italiane 

Il portale Holidu, specializzato nelle vacanze, incorona Scivu regina delle spiagge d’Italia. In cima alla classifica 2024 delle 50 spiagge più apprezzate dal Belpaese, utilizzando i dati di Google Maps, svetta proprio Scivu, un tratto della Costa Verde, sul litorale di Arbus, col punteggio massimo di 4,8 punti e 1.828 recensioni. A renderla suggestiva è l’ambiente selvaggio ed incontaminato che la circonda, le colline verdi, le dune di sabbia dorata, la vista mozzafiato sul mare cristallino e scogliere di granito. Distante dai centri abitati, offre un’atmosfera tranquilla e rilassante, ideale per una vacanza lontana dal caos cittadino, e gettonata dai surfisti. Ottavo posto per Piscinas. ( s. r. )

