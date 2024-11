«Holding degli aeroporti, no agli agguati» 

Gli ultimi movimenti ufficiali risalgono all’estate, quando la governatrice Alessandra Todde ha comunicato ufficialmente l’intenzione di far partecipare la Regione al contestato progetto della holding aeroportuale sarda, su cui pendono diversi pareri negativi tra cui quello della Corte dei Conti. Si sa solo che la Regione in questi mesi ha portato avanti gli «approfondimenti necessari» per valutare l’operazione e stop: la vicenda è sparita di nuovo dai radar.

La lettera

«Il silenzio ha tante voci, a volte quello della rinuncia, altre volte quello dell’agguato», dicono i presidenti di Confcommercio e Federalberghi per il Sud Sardegna, Alberto Bertolotti e Fausto Mura. Il timore è che dietro l’assenza di comunicazioni sull’argomento ci sia il tentativo di chiudere l’operazione: un’ipotesi che «inquieta e stupisce» i due rappresentanti delle imprese sarde, perché «nella gestione della cosa pubblica – e la Camera di Commercio è eminentemente cosa pubblica –, non ci si può permettere il lusso di fare ciò che si vuole. Nemmeno di far pensare che uno possa fare ciò che vuole».

Il progetto

Bertolotti e Mura si rivolgono, in una lettera aperta, al presidente della Camera di Commercio di Cagliari Maurizio De Pascale. I due chiedono cosa rimanga «del progetto lautamente pagato dalle casse pubbliche ai vari studi professionali della penisola e del continente che prevedeva diversi e fulgidi destini per il sistema aeroportuale sardo». L’ente camerale ha il controllo del 94% della Sogaer, società che gestisce lo scalo di Cagliari: il progetto prevede che le azioni vengano conferite al momento dell’ingresso nella holding unica che comprende anche gli aeroporti di Olbia e Alghero, già sotto il controllo del fondo d’investimento F2i. Lo schema prevede l’81% dell’azionariato equamente diviso tra F2i e Camera di Commercio (40,5% a testa), 10% alla Fondazione di Sardegna e 9% al fondo Blackrock. Quote che però andrebbero riviste se la Regione facesse il suo ingresso nell’azionariato.

