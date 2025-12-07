VaiOnline
Al “Maradona”.
08 dicembre 2025 alle 00:47

Hojlund abbatte la Juve 

L’attaccante del Napoli con due gol riporta Conte in vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli 2

Juventus 1

Napoli ( 3-4-2-1 ): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (25' st Spinazzola), Neres (34' st Politano), Lang (40' Vergara), Hojlund. In panchina Contini, Ferrante, Mazzocchi, Juan Jesus, Marianucci, Ambrosino, Lucca). Allenatore Conte.

Juventus ( 3-4-2-1 ): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso (26' st Kostic), Locatelli, Thuram (36' st Zhegrova), Cabal (1' st David), Conceicao (30' st Miretti), McKennie, Yildiz (31' st Openda). (1 Perin, 42 Scaglia, 40 Rouhi, 44 Pedro Felipe, 25 Joao Mario, 17 Adzic). Allenatore Spalletti.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : nel pt 7' Hojlund; nel st 13' Yildiz, 33' Hojlund .

Note : Angoli: 9-0 per il Napoli. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Buongiorno, Kalulu, Beukema per gioco falloso. Spettatori: 52 mila.

Napoli. Conte batte Spalletti 2-1 con una doppietta di Hojlund e il Napoli si riprende il primo posto solitario in classifica, in attesa della partita in cui sarà impegnato il Milan. Il big match del Maradona è intensissimo, ricco di emozioni e alla fine prevale la squadra che nel corso della gara è riuscita a creare un maggior numero di occasioni da gol. Spalletti subisce la prima sconfitta da quando è alla guida dei bianconeri proprio a Napoli, nello stadio che tre anni fa lo vide protagonista della conquista dello scudetto dopo una cavalcata trionfale. Il tecnico toscano viene accolto da molti fischi ma anche con qualche applauso ma non riesce a mantenere l'imbattibilità personale perché la capolista è estremamente determinata a riprendersi la vetta.

L’avvio

Conte conferma la formazione che ha battuto la Roma nel turno precedente con la sola eccezione di Elmas al posto di Lobotka che in settimana si è fermato per un infortunio muscolare. Spalletti rinuncia inizialmente a schierare una prima punta e tiene in panchina sia David che Openda, affidando a Yildiz il compito di fare il punto di riferimento offensivo per la squadra, con il supporto di McKennie e Conceicao che giocano alle sue spalle. In difesa il tecnico dei bianconeri è costretto ad adattare ancora una volta Koopmeiners sulla fascia sinistra ed è una scelta che procura non pochi problemi alla retroguardia perché il diretto avversario dell'olandese è Neres che con la sua velocità lo mette costantemente in difficoltà. Il gol del vantaggio degli azzurri arriva dopo soli 7 minuti di gioco ed è proprio il brasiliano a propiziarlo. Neres batte in velocità Koopmeiners e piazza un rasoterra davanti alla porta sul quale si avventa Hojlund che anticipa Di Gregorio e devia il pallone spedendolo in fondo alla rete per il vantaggio dell’1-0.

La reazione

Sul fronte opposto Milinkovic-Savic non corre grandi pericoli perché la difesa del Napoli è concentrata e compatta. Nella ripresa, però, al 13' alla Juve basta una incursione con tempismo perfetto e un diagonale rasoterra di Yildiz per agguantare il pareggio, sfruttando un passaggio filtrante di McKennie. Ma il Napoli reagisce e al 33' trova ancora con Hojlund il gol del vantaggio. L'azione parte ancora una volta da Neres sulla fascia destra. Il traversone del brasiliano viene deviato di testa da McKennie e sulla parabola si avventa il danese che colpisce a sua volta di testa e insacca il pallone. La fase finale della gara vede nuovamente i bianconeri tentare di raddrizzare la partita, ma il Napoli si difende con ordine. Finisce così con la vittoria del Napoli quella che per tradizione è la partita più attesa della stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 