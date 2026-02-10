VaiOnline
Slittino.
11 febbraio 2026 alle 00:36

Hofer, peccato: manca un decimo 

CORTINA D'AMPEZZO. Le azzurre Verena Hofer e Sandra Robatscher hanno chiuso al quarto e quinto posto la gara di slittino, dominata dalla tedesca Julia Taubitz. Per gli altri due posti sul podio c'è stata una sfida avvincente con la lituana Elina Bota, seconda, e l'americana Ashley Farquharson, terza. Minimo, appena 63 millesimi, il distacco tra Farquharson e Hofer, che ha mancato l'argento di appena un decimo. Dodicesima l'americana Emily Fischnaller, moglie del bronzo azzurro Dominik. Oggi alle 17 e alle 18.53 le due manche che assegnano le medaglie del doppio femminile (con Voetter-Oberhofer) e alle 17.51 e 19.44 le due maschili (con Nagler-Malleier e Rieder-Kainzwaldner). Di mattina le prove generali dello skeleton.

Sci di fondo ko

Male anche gli azzurri dello sci di fondo nella Sprint a tecnica classica dominata dal norvegese Johannes Klaebo (al secondo oro), davanti lo statunitense Ben Ogden e all’altro norvegese Oskar Opstad Vike. In val di Fiemme la corsa degli azzurri è finita in semifinale: nessuno dei 5 (a cominiare dal portabandiera Federico Pellegrino) è entrato in finale.

