«Ho visto furore ed energia» 

Il Cagliari non muore mai. Il gol di Felici al 92', unito a quello di Idrissi al 77', porta a 4 le reti dei rossoblù nell'ultimo quarto d'ora di gara: un record in questo inizio di Serie A, condiviso con la Juventus, che fa gioire Fabio Pisacane per come i suoi sono riusciti a ribellarsi al risultato negativo. «Il pari nel finale premia il furore e l'energia che abbiamo messo in campo», le caratteristiche che l'allenatore ha visto al Bentegodi, «abbiamo portato avanti la nostra identità, come ci diciamo dal 10 luglio, e già all'intervallo i ragazzi sapevano che non meritavamo quell'epilogo. Anche perché col Bologna, nel finale, eravamo mancati nelle nostre caratteristiche chiave: quelle che non dobbiamo mai perdere».

La rivoluzione

Pisacane ieri ha sorpreso tutti con la formazione iniziale: fuori Esposito e Luperto, poi nemmeno utilizzati, esordio da professionista (dal 1') per Liteta, rilancio di Gaetano e Zé Pedro oltre a Idrissi (in gol) a sinistra. Non tutto è andato per il verso giusto nei 90' più recupero, ma alla fine anche i cambi hanno inciso: «Il coraggio è lo stesso di chi mi ha scelto, bisogna avere coerenza e chi si è trovato in campo dal 1' è perché in settimana mi ha fatto vedere l'energia che serviva», spiega, «c'è stato un piano tattico nei cambi, visto che siamo carenti in alcuni reparti, per risparmiare qualcuno. Giovedì si vedrà qualcuno che non ho impiegato».

I singoli

Pisacane non sembra gradire la domanda sui problemi emersi nel primo tempo: «Non sono d'accordo, l'Hellas nelle altre partite non era mai stato così tanto nella sua metà campo. Ha segnato su due fiammate, poi passata la tempesta ci siamo messi in campo con un altro assetto e trovato i gol nel finale». Sui rossoblù: «Caprile è un leader, Gaetano vogliamo diventi un giocatore fondamentale. Liteta - uscito solo per un problema al quadricipite - e Idrissi hanno un grandissimo futuro, Prati poteva fare meglio». (r. sp.)

