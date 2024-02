«Ho vissuto 7 anni d’inferno» 

Un incubo che dopo sette anni si è finalmente lasciato alle spalle. Giampietro Biancu, ex capo dei vigili urbani di Siniscola, si sente liberato da un peso che gli ha sconvolto la vita. “Il fatto non costituisce reato”: questa la sentenza emessa nei giorni scorsi dalla presidente del collegio giudicante Elena Meloni. Dopo l’assoluzione che ha cancellato l’accusa di abuso in atti d’ufficio legata ad un’inchiesta avviata nel 2016 per la gestione delle concessioni degli stalli pubblici agli ambulanti nei mercatini serali di La Caletta e Santa Lucia, l’ex capo dei vigili (difeso dall’avvocato Pietro Antonio Sanna) si sente sollevato ma le perplessità sull’intera vicenda restano. Secondo l’accusa aveva rilasciato autorizzazioni in difformità al regolamento comunale. «È stata una spada di Damocle che per sette anni mi ha reso la vita un inferno», racconta Biancu con un tono di voce che fa trasparire ancora la sofferenza patita. «All’inizio ho sentito il mondo crollarmi addosso, non avrei mai pensato di finire nella graticola per accuse che non avrei mai pensato di ricevere. Ho sempre lavorato con senso del dovere e massimo impegno per il rispetto del bene comune».

Come spiega allora la sua vicenda giudiziaria?

«Tutto è nato dalla denuncia di un ambulante che avevamo deciso di spostare da un’area che aveva scelto da solo. Da lì sono stato accusato di assegnare concessioni in maniera arbitraria, ma così non era».

Qual è stato il momento più difficile?

«Mi sono ritrovato improvvisamente esposto alla gogna, l’insinuarsi dei dubbi sulla mia integrità morale mi stava distruggendo, anche in famiglia ho dovuto giurare che le accuse nei miei confronti erano ingiuste (l’ex capo dei vigili a questo punto scoppia a piangere ndc) e questo mi stava portando a una condizione di disperazione che non augurerei a nessuno».

Ora che è tutto finito come si sente?

«Senz’altro sono sollevato, ma questi sette anni di spada di Damocle sul collo mi hanno segnato e nulla li potrà cancellare. Anche caratterialmente mi sento cambiato, non riesco più a vivere la quotidianità con atteggiamento positivo».

