«Ho vinto la paura, tornare a Gavoi  è una forte emozione» 

Sarà un Natale diverso, il primo dopo quel terribile 30 aprile 2021, ancora vivo nella mente di Nicola Pira, ora diciannovenne. Aveva 16 anni quando venne investito da un grosso masso nelle campagne di Gavoi. Ora, dopo una lunga riabilitazione al Niguarda di Milano, è pronto a tornare in Barbagia e a trascorrere una breve vacanza, prima di ripartire per la Lombardia dove proseguirà il percorso di cure, grazie al quale rivede la luce in fondo al tunnel.

Grande paura

Sul terribile incidente dice: «Ricordo tutto di quegli istanti, non ho rimosso nulla. Era il periodo Covid e dal terreno di un amico seguivamo la lezione a scuola in dad. Durante le pause, ci spostammo lì vicino dove alcuni adulti stavano tagliando grossi massi in pietra. Ci hanno chiesto di aiutarli e mentre passavo degli attrezzi un grosso blocco si è staccato travolgendomi». Soccorsi immediati, il giovane venne trasportato in fin di vita all’ospedale San Francesco di Nuoro: «Il masso mi bloccò il bacino. Al momento non sentii i dolori, ma traumi e ferite erano gravi. A fatica riuscirono a liberarmi e con l’elisoccorso arrivai a Nuoro. La paura di non farcela fu tanta. Venni sedato e posto in coma farmacologico per due mesi e mezzo, dopo ben 13 ore trascorse sotto i ferri».

La riabilitazione

Il 5 maggio il trasferimento nella Penisola. «Il mio caso per la sua complessità non poteva più essere seguito nell’Isola e sono stato destinato a Milano. Trascorsi 4 mesi in terapia intensiva prima di essere lentamente risvegliato, iniziando il percorso riabilitativo. Non riuscivo a tenere nulla tra le mani, provavo dolori ovunque». Nicola, supportato dalla famiglia e dalla comunità di Gavoi, ha trovato la forza di reagire: «I miei cari mollarono tutto pur di seguirmi, non mi hanno mai lasciato solo. Mia madre vive con me da circa tre anni ed è la mia spalla in tutto, babbo e mia sorella sono sempre presenti appena il lavoro lo consente. Non dimentico il supporto dei compaesani e di tutti coloro che dall’Isola organizzarono una raccolta fondi, sostenendoci nelle spese».

La speranza

Ora guarda al futuro con speranza: «Grazie al sostegno di medici e docenti ho potuto frequentare la scuola dal reparto. E proseguire il percorso di studi, in quinta superiore. Sognavo di lavorare nell’azienda di famiglia a Noragugume. Non ho mai perso la speranza e lotto per questo». Le difficoltà sono tante ma la voglia di combattere è forte: «Oggi riesco a muovermi grazie al deambulatore e alla fisioterapia. Per gli spostamenti più impegnativi c’è la carrozzina. Di recente i compagni di scuola sono venuti a trovarmi dalla Sardegna per il compleanno. È stato bello festeggiare insieme, un graduale ritorno alla normalità».

Intanto, a Gavoi l’attesa è grande per il rientro il 23 dicembre. «Sono emozionato, non vedo l’ora di rimettere piede a casa. Anche preoccupato, per le difficoltà che potrei incontrare. Sono riconoscente ai medici del Niguarda e a quelli del San Francesco per avermi salvato la vita». Fa un appello: «Spesso, noi sardi, siamo costretti a lasciare casa, fra sacrifici e la distanza dagli affetti. Spero nel miglioramento della nostra sanità. Sto lottando perché voglio tornare definitivamente nella nostra terra e riprendere la mia quotidianità».

