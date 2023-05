«Ho una squadra dal cuore grande» 

La battuta è sempre pronta. «Mister, ha sudato?». «Magari, vorrebbe dire che ci sono ancora...». Si dice che abbia pianto, a fine gara. Certo che una partita così, Claudio Ranieri non se la sarebbe mai aspettata. Soprattutto dopo aver chiuso il primo tempo col suo Cagliari messo sotto dal Parma e con due reti da recuperare. Eppure, il tecnico non si dava per vinto e racconta: «Sarei bugiardo dovessi dire che ero sicuro che avremmo vinto. Ma ai ragazzi ho detto che sì, il Parma aveva vinto il primo tempo, ma che più di perdere non ci sarebbe potuto accadere. Per fortuna, ho una squadra con un grande cuore e con un pubblico che ha soffiato dietro e ci ha fatto volare».

La stoccata del Re

Mai oltre le righe, Ranieri. Anche al termine di una gara dalle mille tensioni. Anzi no, le dichiarazioni del ds del Parma Pederzoli, che nel dopo-gara si è lamentato dell'arbitraggio («queste partite meriterebbero altre direzioni, non è possibile che ci siano state cinque ammonizioni per noi e nessuna per il Cagliari, oltre ad altri episodi», così l'ex ds rossoblù ora in Emilia), a Ranieri non sono piaciute per niente. E la risposta non prevede troppi giri di parole: «Il Parma ha grandissimi giocatori, tutti di qualità, questo è stato solo il primo atto, ora là ci aspetta una battaglia. Però io all'arbitro ho fatto i complimenti e penso che noi, a Parma, siamo stati zitti. E la vittoria col Venezia è arrivata proprio per quella sconfitta. Se Pederzoli fosse stato sportivo, doveva stare zitto qua. Il suo è un atteggiamento antisportivo, impari a stare al mondo, invece di prepararsi già per sabato prossimo con queste polemiche».

I cambi

Sistemato Pederzoli, Ranieri spiega le sue scelte: «Questa era una gara importante, avevo puntato sull'esperienza, ma avevo anche già pensato a come intervenire in caso di difficoltà. Non potevo cambiare subito, ma speravo che il primo tempo finisse il prima possibile sul 2-0, senza subire altre reti». Via i cambi, soprattutto dentro Luvumbo: «Gliel'ho appena detto: visto che devi tirare in porta? Prima del cambio, gli ho chiesto di farli impazzire, perché se in giornata può essere imprendibile e fare il bello e il cattivo tempo. E gli ho detto di tirare». Promosso anche Viola: «Un giocatore con una tecnica e una sagacia tattica incredibili. Ma quando l'ho messo dentro, sapevo che avrebbe fatto proprio la partita che mi aspettavo».