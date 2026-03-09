«Ho una malattia rara, ma mi sento discriminata perché vivo in Sardegna» 

«Sono discriminata perché vivo in Sardegna». Barbara Sanna sfoglia il librone alto una spanna della sua storia clinica e fa un respiro lungo. Titolare di un negozio ad Assemini e residente a San Sperate, ha 46 anni, un fisico minuto e il piglio da combattente. È affetta da diverse patologie, tra cui la fibromialgia, ma nella storia che stiamo raccontando quella che importa è la cistite interstiziale, malattia rara conosciuta anche come sindrome della vescica dolorosa, una condizione che causa disagio e dolore cronico nelle donne, con un impatto devastante sulla qualità della vita.

La prescrizione

Una vita ancora più dura poiché, come migliaia di pazienti sardi, per potersi curare va fuori dall’Isola. «Ho problematiche particolari», spiega, «vengo seguita dal centro delle malattie rare urologiche di Pordenone». Da settembre dello scorso anno, racconta, «non prendo più i farmaci e gli integratori alimentari che mi sono stati prescritti, nonostante il piano terapeutico approvato dal servizio malattie rare del Microcitemico di Cagliari». Il Servizio farmaceutico territoriale dell’Asl, spiega, «non me li riconosce; anzi, su cinque prescritti me ne assegna uno soltanto».

Richiesta respinta

Perché? La risposta gliel’ha data lo stesso servizio, con lettera del 13 ottobre 2025. «Riguardo alcuni medicinali mi è stato detto che non sono previsti dalle disposizioni dei livelli essenziali di assistenza e da quelle per la cura delle malattie rare; per altri invece, mi si dice che me li devo pagare». Uno di questi è l’Omnic, farmaco per il trattamento della prostata: è in fascia A, quindi erogabile dal sistema sanitario nazionale, ma poiché prescritto off-label, cioè fuori etichetta e quindi assegnato per una patologia diversa da quella approvata dall’Aifa, è a totale carico del cittadino. «Ma in farmacia», puntualizza Barbara, «non me lo danno perché sono una donna».

Prestazioni aggiuntive

In tutto questo, occorre ricordare che la Regione – che ancora non ha approntato un protocollo terapeutico dei prodotti prescrivibili per la cura di questa patologia – prevede comunque diverse prestazioni cosiddette extra Lea, ovvero in aggiunta a quelle indicate dai Livelli essenziali di assistenza del Ministero, e tra queste ci sono proprio i farmaci e gli integratori per la cura della cistite interstiziale. Prestazioni extra Lea per le quali la Regione stanzia dei fondi dedicati assegnati alle singole Asl. Lo conferma, nella stessa nota dell’ottobre scorso, il servizio farmaceutico territoriale. «Ma purtroppo», è scritto, «tali interventi non sono stati sostenuti con ulteriori fondi finanziari», e, in ogni caso si aggiunge che gli integratori prescritti non sarebbero comunque previsti per quella patologia. «Tutto ciò», sottolinea Barbara Sanna, «in presenza di un piano terapeutico approvato».

I soldi erogati

Per la verità i fondi per le prestazioni aggiuntive extra Lea per le malattie rare, la Regione li ha stanziati anche nel 2025. Pochi, ma li ha assegnati. «Centomila euro, di cui 30.350 euro in favore dell’Asl 8 di Cagliari», ha scritto alla paziente il Servizio delle reti di cura dell’assessorato alla Sanità con lettera del 17 novembre 2025. «È vero, magari non sono risorse tali da poter coprire le esigenze di tanti pazienti, ma io vivo una situazione paradossale: ho l’esenzione per malattia rara da gennaio 2018, un piano terapeutico preparato a Pordenone e approvato dal Microcitemico di Cagliari, e i farmaci che prima mi venivano dati, dallo scorso settembre mi vengono negati».

