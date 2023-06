«Ho un contratto ma non lavoro da un anno» 

Ha tutti i contorni di una storia kafkiana, ma quella che Cristina Floris sta vivendo da poco meno di un anno, è, invece, tristemente reale. Lo scorso agosto la 41enne di Marrubiu, dopo cinque anni di contratto in una impresa come addetta alle pulizie, si è ritrovata disoccupata a causa della morte del suo datore di lavoro. Dopo dieci mesi e la ricerca spasmodica di una occupazione, nonostante diverse opportunità, non è ancora riuscita a firmare quel contratto che pure diverse volte le è stato proposto. Il motivo? Per cavilli burocratici la donna, madre di una figlia di 19 anni e sofferente di una patologia, risulta avere ancora quel contratto, a questo punto solo sulla carta, che le impedisce di averne uno reale.

La storia

«La mia storia ha dell’incredibile e del paradossale» racconta Cristina Floris con l’aria esausta di chi sta combattendo una battaglia contro i mulini a vento. «Lo scorso 17 agosto la titolare dell’impresa in cui lavoravo è deceduta e sono stata licenziata. I figli, che hanno preso in mano la situazione, dopo una settimana esatta hanno annullato quel licenziamento». A quel punto comincia una vicenda che ancora oggi non vede soluzione. «Mi è stato comunicato che non si poteva avviare il licenziamento perché la ditta aveva maturato debiti. Il 21 settembre ho presentato le dimissioni per giusta causa. Per me è iniziata un’odissea con varie tappe in diversi uffici sfociate in un nulla di fatto. Mi sono rivolta all’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, e ho scoperto che, nonostante fossi disoccupata e non avessi ancora avuto la retribuzione di agosto, né il trattamento di fine rapporto, il contratto con quella ditta c’era ancora». Un cavillo che di fatto impedisce a Cristina Floris di poter firmare un contratto di lavoro reale. «Mi hanno suggerito di rivolgermi all’Ispettorato del lavoro» racconta, «e qui comincia uno scaricabarile, perché all’Ispettorato del lavoro mi è stato detto che quell’ufficio non poteva fare nulla e che tutto era in mano all’Aspal. Ho fatto diversi passaggi, rivolgendomi anche alla sede di Cagliari ma purtroppo tutto si è rivelato inutile, la mia battaglia non ha sortito alcun risultato».

La rabbia

Cristina Floris racconta di sentirsi, da un lato, inerme ma al contempo esprime la voglia di continuare a combattere per avere un lavoro. «In questi dieci mesi ho sempre continuato la mia ricerca – afferma – ma purtroppo mi sono scontrata con una realtà assurda: in più di una occasione mi è stata offerta l’opportunità di un contratto, sempre bloccata da quel cavillo incomprensibile». Lo scorso maggio, poi, dall’Aspal ha ricevuto una comunicazione in cui si spiegava la possibilità di modificare i dati “nel caso di rettifica a seguito di un verbale ispettivo”. «A quel punto ho presentato richiesta di intervento all’Ispettorato del lavoro di Cagliari-Oristano» va avanti Floris, «in cui ho rappresentato la mia situazione».

L’Ispettorato del lavoro

Dall’Ispettorato confermano di aver ricevuto la richiesta depositata dalla donna di Marrubiu lo scorso 31 maggio, precisando che gli accertamenti sono in corso ma non aggiungono nient’altro che possa far capire, per esempio, i tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche. Di conseguenza non è dato sapere se la soluzione per la vicenda di Cristina Floris possa essere vicina.

RIPRODUZIONE RISERVATA